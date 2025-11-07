11月7日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）は「それスノフレンドパーク3時間SP」。番組公式SNSでは、豪華ゲスト陣とのオフショットが続々と公開されている。

■目黒蓮ら『ザ・ロイヤルファミリー』チームが“カリスマックスポーズ”

写真には、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に出演中の（左から）目黒蓮（Snow Man）、高杉真宙、妻夫木聡、秋山寛貴（ハナコ）、松本若菜の姿が。5人は赤系の衣装に身を包み、カラフルなステージを背景に“カリスマックスポーズ”を決めている。

目黒は白のラインが入った赤のジャージ姿で爽やかな笑顔を見せ、妻夫木はチェックシャツをさらりと着こなすなど、キャストそれぞれの個性が際立つ1枚に。フィルムカメラで撮影された柔らかなトーンが、番組の楽しげな空気を伝えている。

■向井康二ら『フェイクマミー』チームは“ゴイゴイスー”

別カットでは、ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）に出演中の（左から）波瑠、中村蒼、向井康二（Snow Man）、川栄李奈、野呂佳代が登場。

全員がイエロー系のコーディネートに身を包み、笑顔で“ゴイゴイスー”ポーズを披露。和やかな雰囲気の中にも、チームワークの良さがにじむオフショットだ。

2チームの息の合ったポーズが並ぶ投稿に、SNSでは「カリスマックス本気度高くて面白い」「最高すぎる」「ぶっきーがセンター！」「みんなノリが良くて好き」「激レアショット」「かわいい集団」「赤ジャージのめめほんとかわいい」など、多くの反響が寄せられている。

