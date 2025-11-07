卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は6日、大会3日目が行われた。上位進出が期待される日本勢は、注目のサウスポー2選手が奮闘を見せた。

■前週4強入りの韓国選手を退ける

女子シングルスで1回戦に挑んだのは、世界ランキング13位の早田ひな（日本生命）。今回は第3シードに名を連ねた。

初戦の相手は、世界21位の朱芊曦（韓国）で、前週の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」では橋本帆乃香（デンソーポラリス）を破り、ベスト4に進出している。好調な23歳との初対戦は、激しいラリー戦が展開され、早田は中盤にリードを許して先に王手をかけられた。しかし、第4ゲーム以降の接戦をものにし、逆転で3－2の勝利。フルゲームを制して2回戦進出を決めた。

また、前週のモンペリエ大会で準優勝を飾った松島輝空（木下グループ）も快進撃が期待される。世界ランク13位に浮上した18歳は、初戦で安宰賢（韓国）と対戦。これまで日本勢を苦しめてきた実力者との顔合わせとなったが、第1ゲームから松島が試合を支配し、相手を圧倒。11－5、11－7、11－4で3ゲームを連取し、わずか16分でストレート勝ちを収めた。

早田は2回戦で世界43位の李恩惠（韓国）、松島は同23位のカナック・ジャー（アメリカ）との対戦が決定。初戦を突破した日本のサウスポー2選手が、上位進出に向けて足場を固められるか注目される。



