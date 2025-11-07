打撃のベストナイン「シルバースラッガー賞」が6日（日本時間7日）に発表され、ドジャースの大谷翔平投手がDH部門で3年連続の受賞。日本選手としては、イチロー氏を超える4度目の最多記録となった。

また、チーム部門では球団史上初の世界一連覇を果たしたドジャースが2年連続の受賞。同地区のダイヤモンドバックスからは、史上最多タイの3選手が選ばれた。

■ドジャースが2年連続のチーム賞

シルバースラッガー賞は、監督とコーチの投票で決定され、ポジションごとのもっとも優れた打者に贈られる。大谷はナ・リーグのDH部門で、ともに最終候補となっていたカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、クリスチャン・イエリッチ外野手（ブルワーズ）を抑えて3年連続の選出。リーグ屈指の強力打線を誇ったドジャースが2年連続のチーム賞を受賞した。

日本選手としてはイチロー氏を超える4度目の最多記録に。大谷は今季、レギュラーシーズンで打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014と圧巻の好成績。ポストシーズンでも投打二刀流でチームを世界一へと導いた。

また、ダイヤモンドバックスからは、ケテル・マルテ内野手（二塁手部門）、ヘラルド・ペルドモ内野手（遊撃手部門）、コービン・キャロル外野手（外野手部門）の3人が受賞するなど、西地区から計6人が選出された。ドジャースのフレディ・フリーマン内野手、ウィル・スミス捕手、マックス・マンシー内野手は最終候補入りするも受賞ならず。ア・リーグは7日（同8日）に発表される。

ナ・リーグ シルバースラッガー賞一覧