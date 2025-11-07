11時の日経平均は924円安の4万9958円、アドテストが389.07円押し下げ 11時の日経平均は924円安の4万9958円、アドテストが389.07円押し下げ

7日11時現在の日経平均株価は前日比924.98円（-1.82％）安の4万9958.70円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は701、値下がりは841、変わらずは67。



日経平均マイナス寄与度は389.07円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が370.02円、東エレク <8035>が61.17円、味の素 <2802>が46.8円、ＴＤＫ <6762>が41.87円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を118.23円押し上げている。次いでファストリ <9983>が48.13円、中外薬 <4519>が33.89円、ＫＤＤＩ <9433>が25.27円、ダイキン <6367>が14.71円と続く。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位はサービスで、以下、海運、小売、鉄鋼と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、機械が並んでいる。



※11時0分15秒時点



株探ニュース

