¿ØÆâÃÒÂ§¡õ¥±¥ó¥³¥Ð¡¢¸ß¤¤¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤òË¾¤ó¤À²áµî¡¡¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á°¢Á³
8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡Ù(MBS Ëè½µÅÚÍË24:28¡Á)¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡ÖNSC11´üÆ±´ü¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼! ÀÎ¤ÎÏÃÊ¹¤¤¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¿ØÆâÃÒÂ§¤È¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·
¤Þ¤º¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½é¤ËßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï11´üÀ¸¤Ç¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î¿ØÆâ¤È¥±¥ó¥³¥Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡Ö¤Û¤ÜÁêÊýÅª´¶³Ð?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¡Ö¥³¥ó¥ÓÊÂ¤ß¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿ØÆâ¤â¡Ö³Ú²°¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÀÊ¤òÎ¥¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¡¢ßÀ²È¤Ë¡Ö¡ÊÁêÊý¤Î»³Æâ·ò»Ê¤¬¡Ë¿·´´Àþ¤Ç²£¤ÎÀÊ¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤è?¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¤Ç¤¹¤è!¡×¤ÈßÀ²È¤ÏÀ¼¤òÂç¤Ë¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¿ØÆâ¤Ï¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬²ò»¶¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥³¥Ð¤ÈÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿·¤¿¤ÊÁêÊý¤È¤·¤Æ¥±¥ó¥³¥Ð¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£°ìÊý¤Î¥±¥ó¥³¥Ð¤âÅö»þ¡¢¿ØÆâ¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ï¤¢Á³¤È¤¹¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2¿Í¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡ÖÁ´°÷¤¬¤È¤ó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê»þÂå¡×¤ÎÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¿ØÆâ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡Ö¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡ËÈ¬ÌÚ¤¬¿ØÆâ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡×¥±¥ó¥«¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°ì¹Ô¤Ï¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¶úÍÈ¤²Å¹¤Ø¡£¿ØÆâ¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÏÀäÉÊ¶úÍÈ¤²¤ËÌåÀä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ØÆâ¤È¥±¥ó¥³¥Ð¤¬MBS¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÌó30Ç¯Á°¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÆ±¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¼¡¤Î°ÜÆ°Àè¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿ØÆâ¤¬2009Ç¯¤Î¼«¿È¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎ¢ÏÃ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿ØÆâ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¥È¡¼¥¯¤¬È¯Å¸¤·¡¢Á´°÷¤¬¡Ö¸åÇÚ¤Ë¤·¤¿Á±¹Ô¤ò¤â¤Ã¤È³È»¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅþÃå¤·¤¿°ìÆ±¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥óÂÐ·è¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¡£·Ý¿Í³¦¤Ë¹ì¤¯¤È¤¤¤¦¡Ö¿ØÆâ¤¬¥±¥ó¥«ºÇ¶¯Àâ¡×¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯ËÜµ¤¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä¡£
(C)MBS
¿ØÆâÃÒÂ§¤È¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·
¤Þ¤º¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½é¤ËßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï11´üÀ¸¤Ç¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î¿ØÆâ¤È¥±¥ó¥³¥Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡Ö¤Û¤ÜÁêÊýÅª´¶³Ð?¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¡Ö¥³¥ó¥ÓÊÂ¤ß¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¿ØÆâ¤â¡Ö³Ú²°¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÀÊ¤òÎ¥¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¡¢ßÀ²È¤Ë¡Ö¡ÊÁêÊý¤Î»³Æâ·ò»Ê¤¬¡Ë¿·´´Àþ¤Ç²£¤ÎÀÊ¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤è?¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¤Ç¤¹¤è!¡×¤ÈßÀ²È¤ÏÀ¼¤òÂç¤Ë¤¹¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2¿Í¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡ÖÁ´°÷¤¬¤È¤ó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê»þÂå¡×¤ÎÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¿ØÆâ¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡Ö¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡ËÈ¬ÌÚ¤¬¿ØÆâ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡×¥±¥ó¥«¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°ì¹Ô¤Ï¡¢¥±¥ó¥³¥Ð¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¶úÍÈ¤²Å¹¤Ø¡£¿ØÆâ¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÏÀäÉÊ¶úÍÈ¤²¤ËÌåÀä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ØÆâ¤È¥±¥ó¥³¥Ð¤¬MBS¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÌó30Ç¯Á°¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÆ±¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¼¡¤Î°ÜÆ°Àè¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿ØÆâ¤¬2009Ç¯¤Î¼«¿È¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎ¢ÏÃ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿ØÆâ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¥È¡¼¥¯¤¬È¯Å¸¤·¡¢Á´°÷¤¬¡Ö¸åÇÚ¤Ë¤·¤¿Á±¹Ô¤ò¤â¤Ã¤È³È»¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅþÃå¤·¤¿°ìÆ±¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥óÂÐ·è¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¡£·Ý¿Í³¦¤Ë¹ì¤¯¤È¤¤¤¦¡Ö¿ØÆâ¤¬¥±¥ó¥«ºÇ¶¯Àâ¡×¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯ËÜµ¤¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä¡£
(C)MBS