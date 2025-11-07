Image: ７STONES

冬キャンの大敵、寒さとの戦いを制するギア。アウトドアにはあまり関心がないという人でも、災害大国日本に住んでいる限り、イザというときのアウトドア備えは重要ですね。

「エアロゲル マフラー&ブランケット」は、極寒環境での快適さを求める声に応え、NASA（アメリカ航空宇宙局）も宇宙服に採用しているという素材を使って作られたブランケットとマフラー。

宇宙グレードの高機能素材に裏打ちされた防寒性能を入手して、極寒の冬も快適に過ごせるように、早めに準備しておきましょう。

宇宙服に使われる素材「エアロゲル」とは？

Image: ７STONES

エアロゲルとは、体積中の約90%が空気でできている、まるで透明な雲のかたまりのような物質。驚くほど軽く、熱をほとんど通さないという特長があります。

1000℃のバーナーで熱しても、その上に置いた生花が燃えずに美しいまま保たれるほどの断熱性能。これが過酷な宇宙環境で使用される理由です。

Image: ７STONES

「エアロゲル マフラー&ブランケット」は、このエアロゲルと上質なホワイトダックダウンを組み合わせることで、従来品と同じ厚みにも関わらず、それを大きく上回る保温力を実現しているのです。

薄い、軽い、そしてあたたかい

Image: ７STONES

ダウンブランケットのようにかさばらず、バックパックなどに収納できる「エアロゲル ブランケット」は、持ち運べる極暖ギアと呼ぶに相応しい取り回しの良さ。

Image: ７STONES

また、同時にリターンが設定されている「エアロゲル マフラー」は、首元からしっかり暖めて体感温度をグッと引き上げてくれるもの。

こちらもブランケットと同様、耐久性に優れた400T20Dナイロンのリップストップシェルが、アウトドアでも信頼できる強度を確保。撥水・防風仕様なので雨や雪にも強く、結露でも冷えにくい安心設計となっています。

雪山キャンプ、氷点下での釣り、登山など、厳しい寒さの中でも頼れる相棒として活躍してくれるでしょう。

アウトドアから防災まで、信頼のクオリティ

Image: ７STONES

「エアロゲル マフラー&ブランケット」は、キャンプや登山などアウトドアレジャーだけではなく、車中泊の掛け布団として使うなど、もしもの時の防災用具としても備えておきたいもの。

ユニセックス仕様となっており、家族みんなで使えるこの製品には、“もしものときに、あなたに温もりを与えられるように” という開発者の想いが詰まっています。

ブラック、ホワイトの2色から選択可能になっている「エアロゲル マフラー&ブランケット」は、現在machi-yaでプロジェクトを公開中。

今年の冬を快適に乗り切るためのアイテムが気になる人は、お早めのチェックをお忘れなく！

Image: ７STONES

