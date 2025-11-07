Photo: まついただゆき

去る10月末、都内で行われたBLUETTI（ブルーティー）の新製品発表会でお披露目されたのは、手のひらサイズのポータブル電源「AORA10」だった。

会場に足を運んだ筆者は、正直、そのサイズ感と完成度に驚かされた。手のひらより少し大きい“弁当箱サイズ”のボディに、AC出力、UPS（無停電電源）、静音充電、アプリ連携まで詰め込んでいる。アウトドア用でも防災用でもない、“日常電力”という新しいジャンルを切り拓こうとしていた。

1.8kgでAC100V、UPSも。ポータブル電源の概念が変わる

Photo: まついただゆき

AORA10の重量はわずか1.8kg。それでいてAC100V出力を1口備え、停電時には10ミリ秒で内部電源へ自動切替するUPS機能まで搭載している。ノートPCや照明、テレビ（小型なら可）も動かせる実用的な出力を持ちながら、図書館より静かとされる静音充電モードも備える。6台のデバイスを同時に充電できるので、コンセントの少ない会議室でも、もう“電源争奪戦”をしなくていい。

“アウトドア電源”から“日常電力”へ

Photo: まついただゆき BLUETTI JAPANのCOO・川村卓正氏

開発テーマは「Everyday Power」。災害やキャンプといった非常時だけでなく、日常の作業や移動のそばにある電源を目指したという。

1.8kgならトートバッグにもすっぽり収まる。外出先でのリモートワーク、撮影、プレゼンなど、シーンを問わず使える実用設計だ。

「小さく高性能にするのは簡単。でも、性能と価格の線引きがいちばん難しい。AORA10は、そのバランスの答えです」と語るのはBLUETTI JAPANのCOO・川村卓正氏。

Photo: BLUETTI

価格は19,900円（税込）。60Wソーラーセット（写真上）が39,700円（税込）、100Wでも55,700円（税込）。ACとUPSを備えながら本体価格が2万円切りというのは、確かに衝撃的だ。

“青空”の名が示す、日本仕様へのこだわり

Photo: まついただゆき

AORAは「青空（Aozora）」を意味し、日本専用ラインとして設計された。UIはすべて日本語表示。カラーリングも、避難所や医療現場のユニフォーム色を参考にした安心感のあるトーンでまとめられている。

開発陣は「おじいちゃん、おばあちゃんに贈っても迷わず使える電源にしたかった」と話していた。実際、アイコンの配置やボタンの大きさも日本人の使い方に合わせて再設計されている。防災グッズというより、家の中に置いても絵になる電源。そんなデザイン思想を感じた。

機内にも“持ち運べた”電源

Photo: まついただゆき

発表会で最もざわついたのが、BLUETTI JAPANマーケティング担当者の「深圳から羽田まで、ANA便でAORA10をハンドキャリーしてきました」というコメントだ。容量と認証を満たせば、機内持ち込みが可能（※航空会社規定による）だという。

LFP（リン酸鉄リチウム）セルの安全性と、航空宇宙素材を応用した筐体がそれを支える。

「ノマドワーカーやYouTuberが、“飛行機で持っていける電源”を求めていた。だから実際に試してみたんです」と担当者。

安全・小型・軽量--この三拍子がそろって、ポータブル電源がようやくモバイルガジェットの領域に踏み込んだ気がした。

技術屋集団がつくる“使える小型機”

Photo: まついただゆき 2012年に登場した、世界初となるリチウムイオン電池を採用したポタ電。

BLUETTIは2009年に中国で創業。リチウム電池の制御技術に特化し、OEM供給で多くのブランドを支えてきた技術屋集団だ。2019年に世界に先駆けてLFPセル（リン酸鉄リチウムイオン電池）を採用。自社工場で設計から組立、検査までを完結し、最近ではインドネシアに新工場も建設している。その内製力が、AORA10の“2万円切り”を可能にしたという。

「自分たちで全部つくるから、価格も品質もコントロールできる」--川村氏の言葉に、ものづくり企業らしい矜持がにじんでいた。

持ち歩ける家のコンセント

Photo: BLUETTI

スマホアプリでの操作、SOSライト（約50時間点灯）、静音充電（70分でフル充電）など、細部まで生活に寄り添う機能が詰まっている。

AORA10は、防災と日常の境界をなくす電源だ。

持ち歩ける家のコンセント。その言葉が、一番しっくりくる。

Source: BLUETTI