初心者でも使える…人気インフルエンサー＆現役コンサルに聞く生成AI「プロンプト最強“裏ワザ”集」

生成AIの「回答精度」を上げる６つのポイント

ChatGPTの登場から３年、ビジネスシーンから日常生活まで広く浸透しつつある生成AI。一方で、「うまく使いこなせていないかも……」「思うような回答を得られない」といった声も聞かれる。

生成AIの回答精度は「プロンプト次第で大きく変わる」といわれている。プロンプトとは、ユーザーがAIに対して投げかける質問や指示を指す。この質問や指示が大雑把だったり曖昧だったりすると、どんなに高性能なAIであっても、期待通りの回答を返してはくれない。

XでAI時代のキャリア戦力と仕事術を発信している「よしぎ」氏はこう言う。

「AIから望み通りの回答を引き出すにはやはり工夫が必要で、大きく６つのポイントがあります」

早速、ポイントを説明してもらおう（以下、「」はよしぎ氏）。

１. 役割を与える

「《あなたは医者です》や《マーケティングの専門家です》など、AIに明確な役割や立場を与えると、回答がその視点に沿った内容になり、具体性や専門性が高まります」

２．ゴールや目的を伝える

「達成したい目的をしっかり伝えること。たとえば、競合他社にない新しいサービスを立ち上げたいとします。そのためにAIにまず《シェアリングサービスの新規事業を考えているので、競合となる会社のサービスをリサーチしてください》とお願いする。AIがどんなサービスを調べればいいか理解しやすくなるので、より明確な答えが返ってきます」

３．背景や前提を伝える

「たとえば《来週、経営者向けの説明会があるから、経営層が理解できるレベルのものを出して》と、その情報がなぜ必要なのか背景まで伝えると、経営層向けによりハイレベルな回答を出してきます。

ちなみに、私はセミナーで使う資料の骨子を作ってもらうことがあって、その際は、“何分ぐらいのセミナー”なのか、“ターゲットはどんな層”なのか、前提をちゃんと伝えます」

４. 出力形式を指定する

「これはけっこう大事です。《キャリアアップのポイントを３つ、箇条書きであげて》と指定すると、ちゃんと箇条書きで出てきます。《Excelで出力して》と指定すれば、Excelの表形式で出してくれる。指定しないと文章で返ってきます」

生成AIを使ってPowerPoint資料を作成することはできるのだろうか。

「ChatGPTのPowerPoint資料は、ちょっと精度が低いです。私は資料を作るとき、Manus（マヌス）やGenspark（ジェンスパーク）、Gemini（ジェミニ）というAIを使うんですが、それらのツールで資料を作成してパワーポイントに出力するときれいに作れます」

５．制限を与える

「SNSで発信する投稿をAIに作らせるとしましょう。《140字でまとめて》や《漢字の使用がひらがなの半分以下になるように作成して》など、ある程度ルールや制約を設けます。そうすることで、投稿の精度が高くなるんです」

６．例を示して具体的に指示する

「面接に使える逆質問のアイデアが欲しい場合、《面接の逆質問を考えて》と指示しがちです。《「御社の評価制度について教えてください」のような、面接の逆質問を３つ考えて》と例を示すことで、AIが意図を正確に理解しやすくなります」

AIへの指示はとにかく、細かく具体的にすることが大事。「６つのポイントを意識して指示を出せば、確実に回答の精度は上がる」とよしぎ氏は言う。

AIへの指示は「ステップ バイ ステップ」で

“小ワザ”“裏ワザ”も紹介しよう。

AIへの指示はなるべく「ステップ バイ ステップ」で出すといいそうだ。

「順序立てて指示を出すということです。 資料を作りたいのであれば、最初に《何々をリサーチしてください》。次に《リサーチした結果をもとに骨子を作ってください》。そして《その骨子をもとに資料を作成してください》という形で、指示を一つ一つ順を追って出すのです」

たとえば、商品に関するPRのSNS用の投稿を作成する場合、ステップ バイ ステップに沿ったプロンプトはこうなる。

１＿《商品のリンクを取得してください》２＿《取得した商品のページをしっかり読み込んで、その情報を文字に起こしてください》３＿《商品についてバズる可能性の高い要素を抽出し、文章にまとめてください》４＿《その文章をもとに、140文字以内で投稿を作成してください》

「段階を踏んで具体的に指示を出すと、自分が思った通りの回答が出てきやすいです」

《しっかり読み込んで》と、ただ《読み込んで》とするのとでは、出てくる回答が違ってくるという。

「形容詞や副詞一つだけでも、答えはけっこう違います。AIに丁寧に読み込んでもらいたければ私はそう指示しますし、リサーチの場合なら《徹底的にリサーチしてください》と伝えます。《忖度せずに答えてください》とお願いすれば、忖度なしで答えてくれますよ」

AIも「空気を読む」ことがあるというのだ。

「今のAIはユーザーの質問の意図を慮（おもんぱか）るというか、かなり忖度します。ユーザーが満足のいく回答をすることが、AIにとっての成功だからです」

ビジネスマンへ「情報収集にはDeep Researchの活用を推奨」

よしぎ氏はコンサルティング会社で大企業向けコンサルを担当するビジネスマンでもある。日頃、どの業務でAIを活用することが多いのだろうか。

「一番はリサーチ、情報収集でしょうね。Googleなど従来の検索エンジンだと、必要な情報にたどり着くのに時間がかかりませんか？ AIを使えば特定の業界の専門知識や事例に関する情報も素早く収集することが可能です。

徹底的にリサーチしたいときには、ChatGPTやGeminiの“Deep Research”を活用します。テキストボックスのプラスボタンからDeep Researchを選択し、プロンプトを入力すると、10分ほどかけて大量のウェブページを読んでコンサルが提出するようなレポートを出してくれるんです」

さらに、裏ワザをもう一つ。

「データ分析の場合は、Geminiにアンケートや調査の結果などの資料を添付してDeep Researchを使うと、添付した内容を深く分析してレポートを出してくれます。GeminiでCanvas機能を使えば、Deep Researchのレポートをグラフなどでビジュアル化して分析もしてくれるので、ビジネスマンにとってはすごく役立つと思いますよ」

◇コピペして活用！ よしぎ氏特製『情報収集』のためのプロンプト公開！

では一例として、よしぎ氏の『情報収集』のためのプロンプトを公開。【】内をアレンジし、AIに入力するプロンプトの「テンプレート」として活用しよう。プロント次第で生成AIの回答精度が大きく違うことを実感できるはずだ。

---

《以下のテーマと条件を考慮し、最新のニュースを ５つ 収集してください。

#収集対象

テーマ:【検索するテーマ（例：AI、ビジネス、経済、テクノロジー）】

対象エリア:【地域（例：日本、アメリカ、グローバル）】

#収集条件

最新の情報: 【何日以内のニュースを対象とするか（例：３日以内、１週間以内）】

話題性: 【話題性のあるニュースを優先（例：SNSやメディアで注目されているもの）】

信頼性: 信頼性の高いメディアから情報を取得

言語: 【言語指定（例：日本語のみ、英語含む）】

#出力フォーマット

■ タイトル: ニュースのタイトル

■ ジャンル: ニュースのジャンル（例：経済、テクノロジー、ビジネス）

■ 概要: 【簡潔にニュースの内容をまとめたもの（100文字以内推奨）】

■ 出典: ニュースのリンク（可能であれば公式メディアのURL）》

取材・文：斉藤さゆり