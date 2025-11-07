俳優の内博貴（39）がショートドラマに初出演することが7日、分かった。傳谷英里香とW主演を務める電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」の実写最新作「最恐上司と同棲したら最強に愛されました」で、7日10時から配信開始。

めちゃコミオリジナルコミックを原作とした実写ショートドラマは、2025年7月からめちゃコミにて独占配信を開始。第6弾となる本作では、仕事の鬼として恐れられる部長・結川新一を内が、長年モラハラ彼氏に尽くして傷ついた森野静香を傳谷が演じる。会社では一切の隙を見せない冷徹な“最恐上司”が静香にだけ優しさと温かい笑顔を見せる―思わず心がつかまれる結川部長のギャップが最大の見どころであり、原作ファンはもちろん、ストーリーを知らない方も楽しめる内容となっている。

＜あらすじ＞長年交際する彼氏の悠馬（久保侑大）のモラハラにも拒絶できない森野静香（傳谷英里香）は、ある晩、彼氏の浮気現場を目撃してしまう。失意の中会社に戻ると、仕事の鬼として有名な結川部長（内博貴） に泣き顔を見られてしまい、彼氏の浮気を無意識に庇う静香に、なぜだか不満げな結川部長がおもむろに顔を寄せてきて…!?

【内博貴（結川新一役）コメント】

縦型ドラマに初めて参加させて頂きました。

短い時間でテンポよく、進んでいくストーリーで一気に見られるお話になっていると思います。

撮影現場では、原作者の先生が来てくださったり、1人のシーンが無かったのでキャスト同士でよく会話をしてましたが、1番盛り上がったのは誠子さんと凄いご近所さんという事でした（笑）

上司と部下の関係から、さまざまな事を乗り越えて恋愛感情になっていく様子を楽しんで頂ければと思います！

【傳谷英里香（森野静香役）コメント】

恋愛ドラマとして、いろいろな初挑戦が盛りだくさんの作品となりました。

甘くて、刺激的な要素もありますが、一つのエンタメとして楽しんで貰えたら嬉しいです。

後半はもう、台本を読んでいても目を逸らしたくなってしまうほどのスウィートなシーンもあります…（笑）

人生初の壁ドンはさすがの最恐上司、ホントにびっくり怖かったです（笑）

キャスト・スタッフの皆さまと試行錯誤しながら作りあげました。スピーディーに展開されていくのでお見逃しなく！

観てくださる皆さまに楽しんでいただけますように。