内博貴、縦型ドラマ初参加で“最恐上司”に 傳谷英里香に壁ドンも
内博貴、傳谷英里香がW主演を務める、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」の実写ショートドラマ最新作「最恐上司と同棲したら最強に愛されました」が、7日の10時より配信を開始する。
【写真】“最恐上司”内博貴が傳谷英里香をギュッ！
本作では、仕事の鬼として恐れられる部長・結川新一を内が、長年モラハラ彼氏に尽くして傷ついた森野静香を傳谷が演じる。会社では一切の隙を見せない冷徹な“最恐上司”が静香にだけ優しさと温かい笑顔を見せる―思わず心が掴まれる結川部長のギャップが最大の見どころであり、原作ファンはもちろん、まだストーリーを知らない方も楽しめる内容となっている。
■内博貴（結川新一役）
縦型ドラマに初めて参加させて頂きました。短い時間でテンポよく、進んでいくストーリーで一気に見られるお話になっていると思います。撮影現場では、原作者の先生が来てくださったり、1人のシーンが無かったのでキャスト同士でよく会話をしてましたが、1番盛り上がったのは誠子さんと凄いご近所さんという事でした（笑）。上司と部下の関係から、さまざまな事を乗り越えて恋愛感情になっていく様子を楽しんで頂ければと思います！
■傳谷英里香（森野静香役）
恋愛ドラマとして、いろいろな初挑戦が盛りだくさんの作品となりました。甘くて、刺激的な要素もありますが、一つのエンタメとして楽しんで貰えたら嬉しいです。後半はもう、台本を読んでいても目を逸らしたくなってしまうほどのスウィートなシーンもあります…（笑）。人生初の壁ドンはさすがの最恐上司、ホントにびっくり怖かったです（笑）。キャスト・スタッフの皆さまと試行錯誤しながら作りあげました。スピーディーに展開されていくのでお見逃しなく！観てくださる皆さまに楽しんでいただけますように。
