非モテ高学歴を自認する男性が、過酷なサバイバルミッションで滝壺に飲まれる緊急事態が発生した。

【映像】東大卒コンサルタントが滝壺で緊急事態の場面

11月6日、「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #2』（ABEMA）が放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

共同生活3日目は、自然の中で生活するサバイバル系YouTuber・群馬のランボーをゲストコーチに迎え、「天然のコールドシャワー」を目指すという男磨きから幕を開けた。ジョージは「自然の中で生き抜く力を磨いてもらいます」と、ミッションの厳しさを予告する。

「舗装された道以外歩いたことない」と、一行は川を歩いて上流を目指す。泳がないと先へ進めない要所をクリアすると、たどり着いたのは天然の滝。これが目的の「天然のコールドシャワー」だった。

さらにここで課されたのは、滝の上から水に向かって飛び込むという、恐怖に打ち勝つミッション。ランボーから「滝壺に入っちゃったら危ない、出てこられない。もし入ったら一回潜れば立ち去れるから」と注意が呼びかけられると、メンバーの顔には緊張が走る。

ここで、非モテ東大卒の27歳コンサルタント・アンカメを衝撃的なアクシデントが襲った。勢いが良すぎたためか、流れが急な場所に飛び込んでしまい、顔を出しては激流に飲み込まれてしまう危険な状況に。

メンバーから「大丈夫！？」と心配の声が上がる中、ランボーが飛び込んでレスキューに向かい、無事生還。「危なかったな。よく頑張ったな」と声をかけられたアンカメは、「危険を感じた」と胸を撫で下ろしていた。（ABEMA『男磨きハウス』より）