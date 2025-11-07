「ツヤ感が高見え！」「肌触りモチモチ♡」【しまむら】着回し抜群！「淡色トップス」

さっと気軽に取り入れられて高見えするトップスがあれば、コーデの頼れる存在になりそう。さらに着心地も良ければ、デイリーにヘビロテしたくなる予感です。そんなアイテムを【しまむら】で発見。なかでも今回は、インフルエンサーの@chii_150cmさんがリアルバイしたトップスに注目しました。着回しコーデとあわせて紹介するので、早速チェックして取り入れてみてください。

優しい光沢感とフレア袖が上品に華やぐ

【しまむら】「TT*TOMベロアPO」\1,089（税込）

上品な素材感のアイテムは、コーデを一気にアップデートしてくれそう。@chii_150cmさんも「光沢感のある高見えなベロア生地」と素材感を高く評価しているプルオーバーは、まさに秋冬の着映えにぴったりの一枚です。柔らかな色合いに加え、袖のチュールが優しい雰囲気をプラス。首元のリボンは甘さのアクセントになりつつ、アレンジ自在なのも魅力です。マーメードスカートにトップスインすれば、自然とエレガントな雰囲気に。

異素材ミックスコーデにもおすすめな一枚

ルーズすぎないサイズ感なので、インナー使いでもすっきり活躍。@chii_150cmさんはニットベストとフリンジスカートを合わせ、異素材の調和が美しいコーデに。淡色でまとめた中にさりげない光沢感が華やかさを添え、こなれた雰囲気のある着こなしに仕上がっています。幅広いコーデにすっと馴染む、着回し力の高さも魅力の一枚です。

着心地もデザインも魅力的な優秀カーデ

【しまむら】「TT*TOMリブニットCD」\1,639（税込）

こちらのカーデは一枚あると便利な2WAY仕様。前後どちらでも着られ、さらにボタンを外せば羽織としての着こなしも楽しめます。肌触りの優しい素材感も魅力で、@chii_150cmさんは「着心地最高のもちもちニット」と紹介。袖口のラメシアー感やフロントのカットアウト、アレンジが楽しめるリボンなど、デザイン性が詰まった一枚。シンプルなボトムスと合わせるだけで、抜け感のある大人コーデが完成しそうです。

印象チェンジできれい目ワンピにもマッチ

@chii_150cmさんはボタンを後ろに回してインナー使いに。襟元の雰囲気がガラッと変わり、エレガントなワンピにも自然にマッチしています。袖口のラメシアー感が品の良いアクセントになり、ワンピのエレガントな雰囲気と上品にマッチ。カジュアルからきれいめまで合わせやすく、ワードローブに加えればコーデの幅がぐっと広がりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S