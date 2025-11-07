¡ÖÌ¤À®Ç¯¤È¤ä¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡©¡×Èþ¿Í¶É¤Ç110Ëü±ß¶¯Åð¡õË½¹Ô¤·¤¿¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÉÝ¤¤¿Í¡×
³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤ò¶¼¤·¤ÆË½¹Ô
·Ù»ëÄ£¿·½É½ð¤Ï10·î28Æü¡¢¥È¡¼²£¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹â¶¶ÏÂ¿¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¡¢È¬ÅÄÎ°ÌïÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¡¢³Þ°æ°¦²ÚÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤é21¡Á34ºÐ¤ÎÃË½÷£¸¿Í¤ò¶¯Åð½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¾¯½÷¤òÇã½Õ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤Ë¡ÖÌ¤À®Ç¯¤È¤ä¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤ÆË½¹Ô¤·¡¢£±¥õ·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¸½¶â110Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤À¡£
¿·½É½ð¤Ë¤è¤ë¤È»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï£²·î24Æü¸áÁ°£±»þÈ¾¤´¤í¡£¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¿·½É¶èÉ´¿ÍÄ®£±ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç³°¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤Ë²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢ÃËÀ¤ÏÉ¡¤ä¤¢¤´¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÏ©¾å¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿£¸¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Î10Âå¤Î¾¯½÷¤«¤éÇä½Õ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯½÷¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä³°¤ØÆ¨¤²½Ð¤·¡¢ÃËÀ¤¬¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¡¢¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ë°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆË½¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÈþ¿Í¶É¤Î¼ê¸ý¤Ç¥«¥Í¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¸¿Í¤Î¤¦¤Á¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤ò´Þ¤à£¶¿Í¤Ï¡Ø¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¥«¥Í¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¶áÇ¯¤Î¥È¡¼²£¤ÏÈÈºá¤Î²¹¾²¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤Î´ØÍ¿¤âµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¤ªÁ°¤é¤Ë¤Ï¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ì¥·¥ç¥¦¥Þ¤¸¤ã¤ó¡£»ä¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉËÜ¿Í¤À¤Í¡×
¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Þ¡×¤¬¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¤³¤³È¾Ç¯¤Û¤É¤Ï»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼²£¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ÎàÁÇ´éá
¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤Î£±¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Þ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤¬¶á¤¤¤Î¤«¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆü¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¹¤¯¥È¡¼²£¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë´é¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥È¡¼²£¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·ÉÝ¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ëÂç¿Í¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ¤Ï¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÉÝ¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥È¡¼²£¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥«¥é¡¼¤¬°ã¤¦¡£¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏÀ®¿Í¤¿¤Á¤È¿Æ¤·¤²¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤â³Þ°æÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö°ìÈÖÉÝ¤¤¡×¤ÈÊÌ¤Î¥È¡¼²£½»¿Í¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È¥×¥Áº¾µ½¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃç´Ö¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯´Ø¤ï¤ë¤ÈÉÝ¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¹â¶¶¤Ã¤Æ¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥×¥Á¤È¤Ï¡Ö¥×¥Á±ç½õ¸òºÝ¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¡Ö¼ê¤Ç¤¹¤ë¤«¤é5000±ß¡×¤Ê¤É¡¢ËÜÈÖ¹Ô°Ù¤Î¤Ê¤¤±ç½õ¸òºÝ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£³Þ°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥«¥Í¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹Ô°Ù¤ò¤»¤º¤ËÆ¨Ë´¤¹¤ëº¾µ½¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èþ¿Í¶É¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤¿¾¯½÷
¤µ¤é¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡Ö¥È¡¼²£¤ÇÈþ¿Í¶É¤ò°¶Àû¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ë¾¯½÷¤Ï¡Ö³Ú¤Ë¥«¥Í¤ò²Ô¤²¤ë¡×¤È¿ô¥õ·îÁ°¤ËÈþ¿Í¶É¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ØËÜÈÖ¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤Î¼þ¤ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é²¶¤¿¤Á¤¬·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡£Ì¤À®Ç¯¤À¤«¤éÁê¼ê¤Ï¤¹¤°¤Ë¥«¥Í¤òÊ§¤¦¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø£±²ó¤Ç£±Ëü±ß¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÀäÂÐ¤Ë·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈþ¿Í¶É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢½÷ÀÂ¦¤Î¤ß¤¬È³¤»¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ì¤À®Ç¯¤È¤Ê¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤ÏÌ¤À®Ç¯¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤¦Â¦¤ÎÃËÀ¤âÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü¤Î¾ïÏ¢¤À¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤¬¡ÖÆÃÄê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Èþ¿Í¶É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡ÖÈþ¿Í¶É¤ÎÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡ØÄË¤¤¡Ù¡Øº£Æü¤Ï¼ê¤À¤±¤Ç¤ª´ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ò½Ð¤ë¤È¡¢³°¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤¬¡Ø¤¢¤ó¤¿¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÌ¤À®Ç¯¤À¤è¡£·Ù»¡¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¥«¥ÍÊ§¤¦¤è¤Í¡©¡Ù¤È¶¼¤¹¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ¿Í¶É¤Ï¤¹¤°¤Ë±½¤¬¹¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ïÏ¢¤Ï¤Þ¤º°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ñ¸÷µÒ¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ÃËÀ¤¬¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢½÷¤¬ºâÉÛ¤«¤é¥«¥Í¤òÈ´¤¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Û¥Æ¥ëÁ°¤ÇÃç´Ö¤¬ÂÔ¤ÁÉú¤»¤ò¤·¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ÇËÜÈÖ¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÎ©¾Ú¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¼¤·¤Ë¶þ¤·¤Æ¥«¥Í¤òÊ§¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï110Ëü±ß¤ÈÈï³²³Û¤¬Âç¤¤¤¤¦¤¨¡¢Èï³²ÃËÀ¤ÏÉ¡¤ä¤¢¤´¤Ê¤É¤Î¹ü¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦£±¥õ·î¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÇäÇã½Õ¤Ï°ãË¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤±Æþ¤Ã¤Æ¹Ó²Ô¤®¤ò¤¹¤ëÈþ¿Í¶É¤â¤Þ¤¿¡¢µö¤µ¤ì¤¶¤ëÂçºá¤À¡£
