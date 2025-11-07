社民党の副党首で、沖縄2区選出の新垣邦男衆院議員（69）の離党を巡る問題が、一向に収まる気配を見せない。

11月2日に会見を開き、社民党からの離党を表明した新垣氏。会見では、9月末に党首の福島みずほ参院議員（69）に離党届を提出したが突き返され、その後服部良一幹事長（75）にも持っていったが同様に受理されず、“郵送した”と明かしていた。

新垣氏の会見を受け、5日に福島氏も記者会見を開き、沖縄の問題、基地の問題で一緒に戦ってきたことをあげて「本当に残念」と前置きしながらも、離党理由については「正直、分からない」と慰留する考えを示した。また、離党届は“党の正式な提出の手続きを経ていない”として、新垣氏に返送する方針であると説明していた。

ある全国紙の政治部記者は、福島氏の会見をこう評する。

「手続きの関係で離党届を受け取れないことよりも、衆院の議席をなんとしても死守したいという側面での“引き留め”の意図を感じました。

新垣氏はもともと、党勢拡大を提案していたものの、運営方針での“見解の違い”を理由に離党を表明していました。会見で福島氏は、党勢拡大に向けて努力してきたとし、その具体例として“全国での講演会やスタンダップコメディ”をあげていました。

たしかに福島氏は、7月の参院選で当選したラサール石井副党首（70）と協力しながら、精力的にスタンダップコメディに取り組んでいました。6日にも都内の講演会で披露したようですが、このイベントは参加費が7,000円と有料。新規の支持者を得るためというよりは、既存の党員に向けた内容で、“党勢拡大”に結びついているかというと疑問でしかありません」（前出・全国紙政治部記者）

この福島氏の“スタンダップコメディ”発言には、SNSではツッコミの声が挙がっているようだ。

《福島みずほが党勢拡大として推すスタンダップコメディは、党勢拡大につながるわけないと思うの》

《社民党、こんな政党に投票したことがあるのを恥じる。離党を希望する議員の意図がわからない！自分たちは党勢拡大のためにスタンダップコメディをしている！なんて、市民運動のぬるま湯から一歩も出ようとしない腐敗した官僚以外の何者でもない。そもそも不真面目。信じられない。》

《政党交付金減額防ぎためなやり方。副党首すら意見通らない風通し悪い社民党。言い訳がスタンダップコメディやるとか話してて恥ずかしい。》

《記者会見でも“残念です”の一点張りだし。党勢拡大のために「スタンダップコメディ」をやってる、というけどそんなん逆効果やろ、普通に。》

支持者を笑わせている場合ではないのかもしれない――。