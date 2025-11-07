佐野勇斗、嵐の影響で「絶対毎週」M!LKが続けていること 判明した事実に櫻井翔驚き
【モデルプレス＝2025/11/07】M!LKの佐野勇斗が6日、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）に出演。M!LKが嵐に影響を受けたことを明かす場面があった。
【写真】嵐の影響語る5人組グループ、王子様風衣装でビジュ爆発
この日、1日のスケジュールを紹介した佐野。共演者からは、夜に組み込まれている「M!LK会議」に注目が集まった。櫻井から「（会議で）何の話をするんですか？」と問われると、佐野は「次の曲をどうするのか、どうプロモーションしていくのか…」「絶対毎週やっていて」と答えていた。
すると、この日出演していたお笑い芸人のヒコロヒーが「嵐さんは会議はされないんですか？」と櫻井に質問。櫻井は「嵐は、会議はなかったですね。レギュラー番組をいただいていたので、その収録の合間にコンサートグッズの打ち合わせだったり『こういうのにしましょう』とかそういうのはありましたけど」と説明し、M!LKのように時間を取って会議はしていなかったと答えた。
この回答に佐野は「でも、僕ら嵐さんが蕎麦屋さんとかで会議をしていたと聞いて始めようと思った」と口にし、「デビュー当時、蕎麦屋さんで会議しすぎて、次の日のライブに影響が出るくらい話し合っていたって聞いて『俺らも話し合わなきゃ』って始めたんですけど…」と嵐の影響を受けて「M!LK会議」を始めていたことを告白。櫻井は「嵐会議」について「あ…俺いなかったかもしれないです」「4人でやっていたと思う」と冗談ぽく悲しげな表情を浮かべると、共演者からは「えぇー？」と驚きと笑いの声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】嵐の影響語る5人組グループ、王子様風衣装でビジュ爆発
◆佐野勇斗「M!LK会議」の存在告白
この日、1日のスケジュールを紹介した佐野。共演者からは、夜に組み込まれている「M!LK会議」に注目が集まった。櫻井から「（会議で）何の話をするんですか？」と問われると、佐野は「次の曲をどうするのか、どうプロモーションしていくのか…」「絶対毎週やっていて」と答えていた。
◆M!LKが嵐に影響を受けたこと
この回答に佐野は「でも、僕ら嵐さんが蕎麦屋さんとかで会議をしていたと聞いて始めようと思った」と口にし、「デビュー当時、蕎麦屋さんで会議しすぎて、次の日のライブに影響が出るくらい話し合っていたって聞いて『俺らも話し合わなきゃ』って始めたんですけど…」と嵐の影響を受けて「M!LK会議」を始めていたことを告白。櫻井は「嵐会議」について「あ…俺いなかったかもしれないです」「4人でやっていたと思う」と冗談ぽく悲しげな表情を浮かべると、共演者からは「えぇー？」と驚きと笑いの声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】