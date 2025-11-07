上白石萌歌「私は尽くされたい派」コップにお茶注いでくれるだけで嬉しい
女優の上白石萌歌（25歳）が、11月6日に放送されたバラエティ番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に出演。“尽くしたい派”か“尽くされたい派”なら、「私は尽くされたい派」と語った。
番組は今回、“尽くす恋”をテーマに進行。“尽くしたい派”か“尽くされたい派”かを聞かれた上白石は「私は尽くされたい派で。私は末っ子なので、そういう甘えたい気質が結構強くて。もうなんでも嬉しい。何してくれても全力で嬉しいです！っていうタイプなんで」と語る。
そんな上白石に、鈴木愛理は、しっとりと「尽くされたほうが女は幸せだって」とコメントすると、南海キャンディーズ・山里亮太は「なにかあった？」。鈴木は「なんかそういうのばっか（スマホに）流れてくるようになっちゃった」と苦笑した。
また、「どんな尽くされ方が？」と聞かれた上白石は「なんなら、コップにお茶注いでくれるだけで嬉しい！」と話し、山里は「ちょっと待って！コスパ良すぎない！？」とビックリ。Aぇ！ group・佐野晶哉も「尽くしてないですよ！お茶入れただけやから」とツッコミを入れた。
番組は今回、“尽くす恋”をテーマに進行。“尽くしたい派”か“尽くされたい派”かを聞かれた上白石は「私は尽くされたい派で。私は末っ子なので、そういう甘えたい気質が結構強くて。もうなんでも嬉しい。何してくれても全力で嬉しいです！っていうタイプなんで」と語る。
また、「どんな尽くされ方が？」と聞かれた上白石は「なんなら、コップにお茶注いでくれるだけで嬉しい！」と話し、山里は「ちょっと待って！コスパ良すぎない！？」とビックリ。Aぇ！ group・佐野晶哉も「尽くしてないですよ！お茶入れただけやから」とツッコミを入れた。