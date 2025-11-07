【山粼武司 これが俺の生きる道】#43

【これが俺の生きる道】あれっ、俺のバットが…減量成功で体のキレが増してもイマイチ調子が上がらなかったワケ

1996年はバラ色のオフが待っていた。39本塁打でタイトルを獲得。それまで年俸が安かった分、成績かお金かとなれば、やっぱり生活的なものが優先。「もっと稼ぎたい」という気持ちが強かった。

前年の年俸は3000万円。そこから4倍増の1億2000万円にジャンプアップを果たした。プロ野球選手としてひとつの目標でありステータスでもあった「1億円プレーヤー」。その舞台に立てた喜びは大きかった。

当然、下交渉は1、2度あった。初めは球団も少し安く設定してくる。そこを「いやいやいや」と言って色をつけてもらった記憶がある。

ちなみに、報道された年俸8500万円。本当は月あたり1000万円で、源泉徴収を引かれて約800万円だった。97年1月25日の給料日、口座に800万円が振り込まれた時は「何に使おうかな」とうれしくなった。

そこで、96年シーズンまで乗っていたベンツを買い替えることに。「プロで一人前になったらいつかは」という目標のひとつだったランボルギーニのカウンタックを買うことにした。

名古屋の車屋さんに見に行くと、白のカウンタックを発見。試乗させてもらうことにした。ところが、なかなか車内に入れない。なんとか運転席に体を押し込んだものの、フロントガラスと顔がくっつきそうなほどの狭さ。身動きが取れず、とてもじゃないけど運転できるような状況ではなかった。

カウンタックへの夢は果たせず、代わりに赤のフェラーリを購入。当時1500万円ほどだっただろうか。今の価格を考えると安かったなあ。

オフはテレビや取材、お正月のサイン会にも引っ張りだこ。あっという間のオフで、すごく短く感じた。巨人の松井秀喜（1本差の38本）に勝っての本塁打王。顔と名前が全国に知れ渡ったのだから、当然かもしれない。

それまでは名古屋のローカル局に呼ばれることはあっても、東京のテレビ局とは無縁だった。それがフジテレビやTBSから声がかかり、いざ局内に行くと、そのスケールの大きさに「すげえなあ……」と感動した。

中でも、会えてうれしかったのは「キクちゃん」だった。フジテレビの西山喜久恵アナ。当時、「プロ野球ニュース」のキャスターを務めていた。何度か出演させてもらったが、キクちゃんは番組終わりにスタッフさんと局の近くの焼き肉屋で食事に行くたびに、顔を出してくれた。それも当時はささやかな楽しみのひとつだった。

たった1年でこんなに周囲の扱いが変わるのか、というくらい。その環境の大きな変化は翌年、さらにハッキリすることになる。

（山粼武司／元プロ野球選手）