元中日ドラゴンズ選手が特別コーチ！女子硬式野球チーム『TSUKUYOMI』セレクション＆野球教室

株式会社XOXOが運営する女子硬式野球チーム『TSUKUYOMI(ツクヨミ)』は、2025年11月30日(日)に「セレクション」と「野球教室」を同日開催します。

愛知県・享栄高校 瀬戸グランドにて、元中日ドラゴンズの武山真吾氏と湊川誠隆氏を特別コーチに迎えて実施されます。

競技とキャリアの両立を目指す、本格的な社会人女子硬式野球チームの挑戦です。

女子硬式野球チーム『TSUKUYOMI』セレクション＆野球教室

開催日程：2025年11月30日(日)

会場：享栄高校 瀬戸グランド(愛知県瀬戸市)

『TSUKUYOMI』は、“野球をするために働く場所をつくる”という理念のもと活動する社会人女子硬式野球チームです。

今回、全国からの選手募集に向けたセレクションと、元プロ野球選手による指導を体験できる野球教室が開催されます。

開催概要・スケジュール

当日は13:00に受付を開始し、野球教室とセレクション（トライアウト・説明会）が順次実施されます。

【13:30〜 野球教室】

対象：中学生以上の女子野球選手(軟式・硬式問わず)

参加費：3,000円

内容：基本技術・フィールディング・打撃指導・特別コーチ陣との交流（※軟式・硬式のグループ別レッスンあり）

【15:30〜 トライアウト・チーム説明会】

対象：2026年4月時点で社会人選手として登録可能な女性

内容：実技／面談／チーム方針説明

元中日ドラゴンズの特別コーチによる指導

特別コーチとして、元中日ドラゴンズの湊川誠隆氏と武山真吾氏が参加します。

湊川氏は「これまで培ってきた経験を次の世代に伝え、挑戦し続ける選手を全力で支えます」とコメント。

武山氏は「この場所が“夢を叶える第一歩”になることを願っています」と、参加する女子選手へエールを送っています。

プロの世界で活躍した両氏の指導を直接受けられる貴重な機会です☆

女子硬式野球チーム『TSUKUYOMI』が開催する「セレクション」と「野球教室」の紹介でした。

