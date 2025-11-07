ビバリーから、新しいカードゲーム「アップダウン」が登場。

2025年12月の発売に先駆けて、11月22日(土)・23日(日)に開催される「ゲームマーケット2025秋」にて先行体験会が実施されます。

手札の数字を「アップ」させるか「ダウン」させるか、シンプルなルールで熱い駆け引きが楽しめるカードゲームです。

ビバリー カードゲーム「アップダウン」

発売時期：2025年12月予定

価格：2,200円(税込)

対象年齢：6歳以上

セット内容：カード108枚(数字カード100枚／矢印カード8枚)、チップ42枚、チップ用袋1枚、ルール説明書1部

販売場所：全国の玩具専門店、量販店等の玩具売場、インターネットショップ等

ビバリーから、手札の数字の大きさで勝負が決まる新作カードゲーム「アップダウン」が登場します。

1〜100までの数字カードを使い、前の人が出したカードよりも「大きい数字」を出してアップさせるか、「1の位が同じ数字」を出してダウンさせるかのどちらかで勝負が進行。

出せるカードがなくなったら負けとなり、最後まで生き残った人が勝者となるサバイバルゲームです。

ゲームの遊び方と特徴

数字を出せる条件は「アップ」か「ダウン」の2つだけというシンプルさが魅力です。

前の人のカードより大きい数字を出して「アップ」させるか、1の位が同じカードを出して数字を一気に「ダウン」させるか、戦略的な選択が求められます。

さらに、「パス」「ショット」「リバース」の3種類の矢印カードを駆使してピンチを切り抜けることも可能。

カードは1の位の数字に合わせて色分けされているため、感覚的に判断しやすく、スピーディーなゲーム展開が楽しめます。

ゲームマーケット2025秋で先行体験会を開催

2025年12月の発売に先駆けて、11月22日(土)・23日(日)に幕張メッセで開催される国内最大規模のアナログゲームイベント「ゲームマーケット2025秋」にて、先行体験会が実施されます。

また、80名様限定で「アップダウン」が当たるプレゼントキャンペーンも実施。

当選者はゲームマーケット会場のビバリーブースにて商品を受け取ることができます。（※応募締切：2025年11月17日(月)9時59分まで）

家族や友達とワイワイ盛り上がれる、シンプルながら奥深いカードゲーム。

いち早く体験できるゲームマーケットの会場で、その面白さを体感してみてはいかがでしょうか。

ビバリーから2025年12月に発売されるカードゲーム「アップダウン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 数字の大きさで勝負が決まる！ビバリー カードゲーム「アップダウン」 appeared first on Dtimes.