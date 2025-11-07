医師自ら体験して変化を実感した美容医療機器を導入！TAクリニックグループ 美容皮膚科特化「TA SKIN CLINIC」新設

TAクリニックグループは、美容皮膚科に特化した「TA SKIN CLINIC」を新設しました。

美容外科で培った専門的な知見を活用し、医師が自ら体験して変化を実感した美容医療機器を導入。

継続しやすい価格設定で、多くの肌悩みに応えていきます。

「TA SKIN CLINIC」では、韓国で話題の切らない小顔・痩身機器「オンダプロ(ONDA Pro)」や、次世代ニードルRF機器「ブレッシング」「エリシスセンス」、複合治療器「インモード(miniFX・ルメッカ)」、モノポーラ高周波機器「ボルニューマ」など、医師が厳選した最新の美容医療機器が導入されています。

TA SKIN CLINICからの3つのお約束

「TA SKIN CLINIC」では、患者様が安心して通えるよう、3つのお約束を掲げています。

(1) 強引な勧誘は一切いたしません

不必要な施術の無理な勧誘や、即決を迫ることはありません。

(2) 美容外科医ならではの視点で施術を提案します

専門知識を持つ経験豊富な医師が診察し、最適な施術を提案します。

(3) 待ち時間少なくスムーズにご案内します

予約制により、来院からカウンセリングまでスムーズに案内されます。

全国に展開する「TA SKIN CLINIC」で、医師が厳選した最新の美容医療を体験してみてはいかがでしょうか。

