韓国音楽授賞式『MMA2025』、「Japan Favorite Artist by U-NEXT」賞新設 IVE＆BOYNEXTDOORら5組がノミネート
韓国最大規模の音楽授賞式『MMA2025（The 17th MelOn Music Awards）』が12月20日に開催される。今回は特別賞として「Japan Favorite Artist by U-NEXT」賞を新設。5組のK-POPアーティストがノミネートされた。
【写真64点】IVEの東京ドーム公演登場からフィナーレまで ソロ写真も満載
『MMA』は、韓国最大の音楽プラットフォーム「Melon」のデータと投票によって受賞者を選定する音楽授賞式。17回目となる『MMA2025』はソウルの高尺スカイドームで開催される。豪華K-POPアーティストが集結して披露される華麗なパフォーマンスに期待が集まる。出演アーティストとして、IVE、RIIZE 、BOYNEXTDOOR 、PLAVEが発表されている。
また「Japan Favorite Artist by U-NEXT」賞を新設。ファンによる投票を含む総合的な審査を経て、2025年に日本で注目を浴びたK-POPアーティストに贈る。ノミネートはIVE、aespa、G-DRAGON、RIIZE、 BOYNEXTDOOR。12月5日からU-NEXT限定投票を行い、20日の公演内で受賞アーティストを発表する。
『MMA2025』は 動画配信サービス「U-NEXT」の 見放題で独占ライブ配信する。
