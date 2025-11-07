TAKE（Skoop On Somebody）＆村上てつや（ゴスペラーズ）による“武田と哲也”が結成20周年で新作リリース 5年ぶりツアーも開催へ
TAKE（Skoop On Somebody）と村上てつや（ゴスペラーズ）による“ジャパニーズ・セクシー・ソウル・デュオ”武田と哲也が、結成20周年を迎える2026年1月28日に3rdミニアルバム『LOVE SHOT』をリリースすることが発表された。レーベルは、2021年に立ち上げたプライベートレーベル・SOUL WAVE。収録曲の詳細は後日発表となっている。
【画像】ゴスペラーズが一部ファンの行為に注意喚起 コメント全文
また、同作のリリースにあわせ、3都市でのワンマンライブ『SOUL POWER presents “シルクの似合う夜 part8”』も決定。2月6日の大阪・なんばHatch公演を皮切りに、2月8日に横浜・ビルボードライブ横浜、2月15日と23日に東京・ブルーノート東京で開催される。各地で1日2公演が予定されており、20周年イヤーを彩る特別なステージとなる。
武田と哲也は、鈴木雅之の発案により2006年に“武田哲也”として結成。2007年に海援隊「母に捧げるバラード」のカバーでメジャーデビューし、その後、武田と哲也へ改名。2021年には15周年を迎え、2ndミニアルバム『Love On Delivery』を発表した。5年ぶりのツアー開催となる今回は、結成20周年という節目にふさわしい新作とライブで、より深みを増した“セクシー・ソウル”を届ける。
【画像】ゴスペラーズが一部ファンの行為に注意喚起 コメント全文
また、同作のリリースにあわせ、3都市でのワンマンライブ『SOUL POWER presents “シルクの似合う夜 part8”』も決定。2月6日の大阪・なんばHatch公演を皮切りに、2月8日に横浜・ビルボードライブ横浜、2月15日と23日に東京・ブルーノート東京で開催される。各地で1日2公演が予定されており、20周年イヤーを彩る特別なステージとなる。