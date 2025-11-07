クロちゃん＆お見送り芸人しんいち、超レアなフォトセッション開催「ほんとに気分が乗っておりません」
関西テレビ（カンテレ）は11月21〜24日まで大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアで大型イベント『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』を開催。23日のステージプログラム「ミャクミャク登場！EARTH FOODS 大試食会」でお笑い芸人のクロちゃんとお見送り芸人しんいちが共演する。
【画像】万博終了後も多忙そう…すっかり人気者となったミャクミャク
扇町公園の特設ステージで、大阪・関西万博のパビリオン「EARTH MART」で小山薫堂氏が提唱した「EARTH FOODS」の大試食会を行う。日本の食文化が育んだ「地球との共生」の知恵の中から、世界へ共有したい25の食材を使ったフェスグルメを出演者全員で試食。未来に残したい日本の食の素晴らしさを楽しく伝える。
ステージには、スペシャルゲストとして大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクが登場。プライベートで計41回も万博に通った谷元星奈アナウンサーがMCを務める。なお、雨天時はミャクミャクの出演は中止となる。
さらに同日の午後12時30分から、『よ〜いドン！』初出演となる全国区の人気者・クロちゃん（安田大サーカス）と、番組準レギュラーを自負するお見送り芸人しんいち。普段はなかなか見られないこの2人と一緒に写真が撮れる、フォトセッションが行われる。
お見送り芸人しんいちは「いっぱいたくさんの人に生のしんいちを見てほしいし、生で見たら、絶対好きになるので。腕を組んだりとか全然しましょう。“しんいちと今デートなう”みたいな写真もたくさん撮れます」と呼び掛け。一方で、クロちゃんとの共演は「ほんとに気分が乗っておりません。これだけは『よ〜いドン！』のスタッフさんに言われて、嫌でした」と本音を吐露。「だからこそ、フォトセッションではありきたりなクロちゃんとのハートポーズとかやりません。胸ぐらつかみながら、胸ぐらつかんでいる中に、ぱって入ってきてくださいね。それで撮りましょ」と、前代未聞のフォトセッションを予告した。
一方のクロちゃんは「クロちゃんと一緒に写真を撮るしんよー！」と呼び掛け、「しんいちが苦手ならクロちゃんが守るしんからねー」と牽制（けんせい）した。
