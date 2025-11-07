“制コレ24”出身・小森香乃、最新写真集『幻夏』リリース 甘酸っぱく切ない恋の記憶を表現
グラビアと俳優の両軸でキャリアを築く小森香乃が、デジタル限定写真集『幻夏（げんなつ）』（ワニブックス刊）を7日に配信開始した。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』で注目を集めた小森が、最新作で描くのは“ひと夏の恋”を思わせる、切なくも甘やかな時間となる。
【写真】視線にドキッ！ビキニ姿で美ボディを披露する小森香乃
舞台となるのは、どこか懐かしさを感じさせる古民家。柔らかな夏の日差しの中で、少女のように無邪気な笑顔を見せたかと思えば、次の瞬間には大人びた瞳でこちらを見つめる。その振れ幅の大きい表情が、まるで一篇の映画のように見る者の記憶を揺さぶる。
小森は、2008年8月6日生まれ。東京都出身。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバー。現在グラビア各誌で活躍中。俳優としては女優育成プロジェクト『アクトレス・インキュベーション』14期メンバーとして定期的に舞台に出演、10月には映画『ソーゾク』に出演。
【写真】視線にドキッ！ビキニ姿で美ボディを披露する小森香乃
舞台となるのは、どこか懐かしさを感じさせる古民家。柔らかな夏の日差しの中で、少女のように無邪気な笑顔を見せたかと思えば、次の瞬間には大人びた瞳でこちらを見つめる。その振れ幅の大きい表情が、まるで一篇の映画のように見る者の記憶を揺さぶる。
小森は、2008年8月6日生まれ。東京都出身。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバー。現在グラビア各誌で活躍中。俳優としては女優育成プロジェクト『アクトレス・インキュベーション』14期メンバーとして定期的に舞台に出演、10月には映画『ソーゾク』に出演。