PGAから、iPhone 17に対応したスリムフリップカバーが登場。

薄さ・軽さを追求しつつ、上品なPUレザーを使ったカバーでiPhone端末を保護できます！

PGA Premium Style「iPhone 17用 スリムフリップカバー」

価格：各2,480円(税込)

販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店など

スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛けるPGAから、iPhone 17に対応するスリムフリップカバーが登場。

PUレザーの上品さや手触りの良さはそのままに、軽さ・薄さを追求し、スタンダードのフリップカバーより約15gの軽量化を実現しています。

厚みも約0.5cm薄くなり、端末装着部分には取り外ししやすいTPU素材を使用。

フリップ開閉しやすいマグネットロック使用で、便利な横スタンド機能も付いています。

カバーには通勤通学やお買い物に便利なカードポケット付き。

カバーを付けたままのワイヤレス充電が可能で、スリムなデザインながら機能性も備えたカバーです！

ダスティピンク

ガーリーな印象で上品に使える、ダスティピンクのスリムフリップカバー。

取り付けても、軽く・薄く使える軽量タイプのスマートフォンカバーです☆

手触りの言いPUレザー素材で、カードポケットも1つ付いています。

横スタンド機能もあり、動画を見るときにも便利です！

キャメル

上品でやわらかな雰囲気を演出できるキャメル。

スタンダードなフリップカバーより約15g軽量化、約0.5cm薄くなったスリムなデザインです。

マグネットロック仕様のため、フリップの開閉もカンタン。

カバーを付けたままでもワイヤレス充電でき、取り外す手間なく使えます☆

ブルー

ブルーのスリムフリップカバーは、シーンを選ばずに使えそうなカラー。

手触りのいいPUレザー素材を使い、端末装着部分は取り外ししやすいTPU素材が使用されています。

動画視聴に便利な横スタンドや、カードポケットも付いており、スリムながら多機能。

ワイヤレス充電にも対応したカバーなので、取り外さずに充電できます！

ブラック

クールに使えるブラックのiPhone 17に対応したスリムフリップカバー。

軽さや薄さを追求しつつ、PUレザーによる上品さも備えています。

フリップの開閉がしやすい、マグネットロック仕様を採用。

カードポケットも1つ付いており、通勤通学やお買い物などの外出時に便利です！

薄く・軽く使えて機能的な、iPhone 17用スリムフリップカバー。

PGAの「iPhone 17用 スリムフリップカバー」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店などで販売中です！

