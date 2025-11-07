薄く・軽く使えて機能的！PGA「iPhone 17用 スリムフリップカバー」
PGAから、iPhone 17に対応したスリムフリップカバーが登場。
薄さ・軽さを追求しつつ、上品なPUレザーを使ったカバーでiPhone端末を保護できます！
PGA Premium Style「iPhone 17用 スリムフリップカバー」
価格：各2,480円(税込)
販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店など
スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』の企画・製造・販売を手掛けるPGAから、iPhone 17に対応するスリムフリップカバーが登場。
PUレザーの上品さや手触りの良さはそのままに、軽さ・薄さを追求し、スタンダードのフリップカバーより約15gの軽量化を実現しています。
厚みも約0.5cm薄くなり、端末装着部分には取り外ししやすいTPU素材を使用。
フリップ開閉しやすいマグネットロック使用で、便利な横スタンド機能も付いています。
カバーには通勤通学やお買い物に便利なカードポケット付き。
カバーを付けたままのワイヤレス充電が可能で、スリムなデザインながら機能性も備えたカバーです！
ダスティピンク
ガーリーな印象で上品に使える、ダスティピンクのスリムフリップカバー。
取り付けても、軽く・薄く使える軽量タイプのスマートフォンカバーです☆
手触りの言いPUレザー素材で、カードポケットも1つ付いています。
横スタンド機能もあり、動画を見るときにも便利です！
キャメル
上品でやわらかな雰囲気を演出できるキャメル。
スタンダードなフリップカバーより約15g軽量化、約0.5cm薄くなったスリムなデザインです。
マグネットロック仕様のため、フリップの開閉もカンタン。
カバーを付けたままでもワイヤレス充電でき、取り外す手間なく使えます☆
ブルー
ブルーのスリムフリップカバーは、シーンを選ばずに使えそうなカラー。
手触りのいいPUレザー素材を使い、端末装着部分は取り外ししやすいTPU素材が使用されています。
動画視聴に便利な横スタンドや、カードポケットも付いており、スリムながら多機能。
ワイヤレス充電にも対応したカバーなので、取り外さずに充電できます！
ブラック
クールに使えるブラックのiPhone 17に対応したスリムフリップカバー。
軽さや薄さを追求しつつ、PUレザーによる上品さも備えています。
フリップの開閉がしやすい、マグネットロック仕様を採用。
カードポケットも1つ付いており、通勤通学やお買い物などの外出時に便利です！
薄く・軽く使えて機能的な、iPhone 17用スリムフリップカバー。
PGAの「iPhone 17用 スリムフリップカバー」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店などで販売中です！
