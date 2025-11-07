1991年開業の駅ビル「閉店」

西武不動産プロパティマネジメントは2025年11月6日、西武新宿線 本川越駅ビル「西武本川越ペペ（PePe）」について、2026年1月13日をもって営業を終了すると発表しました。

【え、もう閉店!?】これが最後の「本川越のペペ」です（画像）

本川越の「ペペ」は1991年に開業した、55店舗が入居する商業ビルです。営業終了に向け、様々なイベントを実施するほか、11月17日から「ありがとうSALE」を開催します。なお、隣接する川越プリンスホテルは営業を継続します。

ペペの閉館に伴い、本川越駅は2階改札を閉鎖します。1階の改札下から封鎖するため、2階に上がれなくなるそうです。

本川越のペペは、1977年開業の西武新宿ペペに次ぐ2店舗目でしたが、西武新宿よりも早く閉店することとなります。西武グループは2024〜2026年度の中期経営計画で「ペペの再構築」を掲げており、本川越の翌年である1992年開業の飯能ペペ（飯能駅）、1993年開業の入間ペペ（入間市駅）についてもリニューアルを進めています。