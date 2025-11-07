

これからの時代、「AIにはできない仕事」をしない人の給料は下がっていくかもしれません（写真：kou／PIXTA）

AIによる効率化が給与の減少につながる理由

「AIの普及で、面倒な資料作成が10分で終わるようになった」

「AIのおかげで、職場の残業が減り、定時で帰れるようになった」

AIによる業務効率化の波が、職場全体に広がり始めている。こうした変化を「仕事がラクになった」「早く帰れる」と手放しで喜んでいるとしたら、それは非常に危険なサインかもしれない。

新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』の著者・三浦慶介氏は、「AIによって効率化されただけの仕事は、もはや『価値』とは見なされなくなる」と警鐘を鳴らす。

本記事では、同書から抜粋・再構成し、なぜAIによる環境の効率化が「給与の減少」につながってしまうのか、そして「給料が直結して下がっていく人」に共通する致命的な特徴を解説する。

AIによる業務効率化の現実

AIによる業務効率化が急速に進んできており、以前なら毎日何時間もかけていたような業務が数十分で終わる、といった話も珍しくなくなってきました。

実際に私の周りでも、

・経理や法務の業務がAIで大幅に削減できた

・営業の商談記録入力やメール作成の時間が圧縮された

・残業をほとんどしなくても、AI導入以前と同等以上の成果を出せるようになった





こうした成功事例をよく耳にします。

私はベンチャーやスタートアップと呼ばれる業界でずっと働いてきましたが、昔は猛烈な働き方が当然でした。22時に仕事が終わると「早く終わりすぎて、何をしていいかわからない」という感覚があったほどです。

それが今では、スタートアップでも基本的に残業ゼロということも珍しくありません。

確かに、良い時代になったとも思います。しかしながら、手放しで喜んではいられません。

仕事が減った、効率的に働けるようになったという状況をただ受け入れていると、気づいたら給料が下がっていることがありえるのです。

なぜでしょうか？

そもそも仕事とは「価値」を提供し、「対価」を得るものです。

その価値が大きく希少であるほど、対価をもらいやすい。つまり、他の人と違うことができるほどに給料をもらいやすいのです。

それが、AIでほとんどの仕事を効率化できるようになると、価値の差がつきにくくなるということでもあります。

以前なら「頑張って多くの仕事を終わらせる」という部分で価値を認めてもらっていたのが、「頑張らなくても、誰でも多くの仕事ができる」というふうに変化していくため、雇い主からすると多少のことであれば価値を認めづらくなるのです。

するとどうなるでしょうか？

仕事の価値がありきたり“誰でもできる”ということは、企業からすると、給料を上げる理由がないということになります。

AIを使って効率的に働いていたら、最終的には「AIがあれば人員はいらないよね」という考えに至るのです。

アクセンチュアが2025年8月末時点で1万人以上の人員を前年比で削減しているというニュースが話題になりました。これはつまり、上記の理由が背景にあるのです。

日本ではアメリカほどの人員削減は行われませんが、そのかわり「給料の据え置き」「採用人員の削減」「部署の統廃合や人員配置の転換」といった形で表れてきます。

ご存じの通り、日本においても物価は上がり続けており、2024年は前年比で3％ほど上がっています。

物価が上がっているのに給料が据え置きであれば、実質的には給料が削減されたのと同じということになります。

「AIによる静かな貧困化」を避ける唯一の方法

このような「AIによる静かな貧困化」を避けるための、答えはひとつ。「価値」を高めることです。AIで効率化したぶん、自分がどんな価値を仕事で発揮できるのかを問うことです。

価値を高めるとは例えば、次のようなイメージです。

営業の場合

AIが知らない、顧客の情報を取るために足を使う

現場での雑談から得られる顧客の本音をキャッチする

顧客との信頼関係構築に時間を投資する

法務の場合

事業部門のことをよく理解し、契約上の妥協点を提案する

ビジネス感覚を持った法的リスクの判断を行う

現場の実情に合わせた実用的なルール作りをする

システムエンジニアの場合

ビジネス目的を理解し、運用保守を考慮した設計をAIに伝える

深い知見にもとづき、AIが書いたコードをレビューする

AIを用いた開発のノウハウを、組織に展開する

要するに、「AIにはできない仕事」をすることです。AIにはできない仕事で価値を生めば、それだけ評価される可能性は高まります。

そのためには、効率化したことをただ喜ぶのではなく、より価値ある仕事ができるように時間投資をすることが必要なのです。

ワークライフバランスと価値向上の両立

もちろん、残業をすればよいというものではありませんし、プライベートの時間を確保するのも重要なことです。

私自身も家事育児は半々で分担していますし、子供の遊びや勉強に付き合う時間を確保しています。

ただ、「価値を高める時間投資をしなければ、給料は下がっていく」というのはAI時代の真実であり、避けては通れません。

まずは価値向上につながらない習慣をやめて、少しずつでも「価値を高める時間投資」をしていくことが、今の時代の生存戦略です。

なんとなくSNSを眺める、意味のないショート動画をダラダラと見る、同じ仕事をただ繰り返す……。こういった時間の使い方は、自身の価値を向上させることにはつながりません。

特にSNSやショート動画といった娯楽は、気晴らしになるどころか、ネガティブな感情を増幅させることも多いです。

情報を探したり、本当に好きで見ているのならよいと思います。しかし、「なんとなく」で時間をつぶしているのなら、即座にやめるべき習慣といえます。

知識や教養を深めるための読書、顧客を深く理解するために会いに行く、他部門との連携を深めるためにランチで会話する……などなど、今の価値を高めるために時間を使ってみましょう。きっと、自分だけの価値を高めるためのヒントが見つかるはずです。

AI時代の新しい価値の生み出し方

AIで「早く帰れるようになった」ことを単純に喜んでいる人は、実は静かに価値を失いつつあるかもしれません。

効率化の恩恵を受けながらも、その浮いた時間で新たな価値を生むための時間投資をすべきです。

AI時代の真の勝者は、AIによって生まれた時間を「価値向上」に投資できる人なのです。

あまり肩肘を張って考える必要はありませんが、今日できることからでも少しずつ、価値に投資していきましょう。

（三浦 慶介 ： 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）