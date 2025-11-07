クマによる被害が相次ぐなか、北海道は2025年11月7日、環境省に緊急要望書を提出しました。



道や北海道市長会、町村会は、9月までに警察へ寄せられたクマの通報件数が過去最多となっているほか、人身事故が5件発生するなど、人とクマの軋轢はかつてないほど高まっていることや、緊急銃猟で負傷した場合の補償や発砲行為の責任について、市町村やハンターらが不安を抱えているとして、要望書をまとめました。





要望事項は①人の生活圏への出没防止及び出没時の緊急対応、②クマ類の個体群管理の強化、③捕獲従事者などの人材育成・確保、④クマ類の生息環境の保全・整備についてです。①出没時の緊急対応については、ことし9月に始まった「緊急銃猟」の制度や警察官職務執行法による対処を安全かつ円滑に活用するため、事故が起きたときの補償や、ハンターの責任のあり方などを検討することを求めています。③捕獲従事者の人材確保については、市町村の職員が駆除などを行う「ガバメントハンター」を積極的に確保していくために、自衛官や警察官が退職後に再就職するための支援策について求めています。④生息環境の保全・整備では、知床半島の羅臼岳で起きた死亡事故を受けて、知床国立公園などでのクマの生息状況の把握や捕獲強化に取り組むとともに、クマへの餌付けや不必要な接近を防ぐため、罰則を厳格に適用することなどが盛り込まれました。