【みやこＳ】帝王賞２着のアウトレンジは５枠９番に決定 ダブルハートボンドは７枠１２番
◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル）
第１５回みやこＳ・Ｇ３の枠順が７日、決定した。
帝王賞２着のアウトレンジ（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）は５枠９番。平安Ｓ以来の重賞３勝目を目指す。
このレースの牝馬初勝利を目指すダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は７枠１２番に決定。２戦連続重賞２着のロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は４枠６番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）サンデーファンデー 牡５ ５８ 浜中 俊
（２）ノースブリッジ 牡７ ５７ 岩田 康誠
（３）ドゥラエレーデ 牡５ ５７ クリスチャン・デムーロ
（４）ラムジェット 牡４ ５８ 三浦 皇成
（５）サイモンザナドゥ 牡５ ５７ 川田 将雅
（６）ロードクロンヌ 牡４ ５７ 横山 和生
（７）シゲルショウグン 牡５ ５７ 幸 英明
（８）ブライアンセンス 牡５ ５７ 高杉 吏麒
（９）アウトレンジ 牡５ ５８ 松山 弘平
（１０）エアロロノア セ８ ５７ 北村 友一
（１１）レヴォントゥレット 牡４ ５７ 西村 淳也
（１２）ダブルハートボンド 牝４ ５５ 坂井 瑠星
（１３）レイナデアルシーラ 牝３ ５３ 田口 貫太
（１４）ペリエール 牡５ ５７ 佐々木 大輔
（１５）デルマソトガケ 牡５ ５７ 団野 大成