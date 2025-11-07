高市首相は７日午前、経済安全保障推進会議を首相官邸で開き、経済安保推進法の改正に向けた検討を指示した。

新たな安保上の課題や変化に対応するとともに、民間事業者の海外展開を後押しして国際競争力の強化につなげる狙いがある。

小野田経済安保相に指示した。首相は、国力に直結する分野で供給網を強化する「危機管理投資」を重視しており、改正の狙いについて「大胆な危機管理投資で力強い経済成長を目指し、経済安保の確保を確実なものにしていく」と述べた。

具体的には、サイバー攻撃の恐れを念頭に、「基幹インフラ（社会基盤）」に医療分野を含めて安全を確保する必要性に言及した。

造船能力の強化や重要鉱物の確保など、供給網の強化によって、国際的な厳しい安保環境に対応していく必要があるとも訴えた。

改正に向けては、重要資源の輸送ルートの要衝となる港湾の整備やドックの修繕など、民間が行う海外事業を支援する制度の創設などが検討される。内閣官房が司令塔として取り組むシンクタンク（調査研究機関）の新設や、守秘義務を課した「官民協議会」の設置なども話し合われる見通しだ。

同法は２０２２年の成立から３年が経過している。