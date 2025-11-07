aespa・カリナ、“猫耳”姿にファンメロメロ！キュートな冬ルックで日本へ出国【PHOTO】

aespaのカリナが、キュートな空港ファッションを披露した。

【写真】カリナ、“変装なし”で福岡の街に出没！

11月7日午前、カリナは、8日・9日に国立代々木第一体育館で開催される日本アリーナツアー「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN」の東京公演に向けて、仁川(インチョン)国際空港から、日本・東京へ出国した。

カリナは、黒のクロップドトップスにプリーツミニスカートを合わせ、シルバーのダウンジャケットを羽織ったスポーティールックで空港に登場。冬仕様のふんわりとした“猫耳ニット帽”がキュートなアクセントとなり、視線を集めた。

（写真提供＝OSEN）カリナ

また、カメラに向かって笑顔で手を振ったり、ハートポーズを見せる姿がファンにときめきを与えた。

（写真提供＝OSEN）カリナ

なお、カリナが所属するaespaは現在、日本アリーナツアー「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN」を開催中。10月4日の福岡公演で幕を開け、11日・12日に東京公演、18日・19日に愛知公演を実施した。今後は、11月8・9日に東京・国立代々木第一体育館、11月26・27日に大阪城ホールで公演を行う予定だ。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。