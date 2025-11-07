「イチロー氏超え最高のバッターに！」大谷翔平のシルバースラッガー賞受賞を韓国紙も祝福「日本人トップに躍り出た」

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が今季も再びシルバースラッガー賞に輝いた。日本人単独最多となる快挙には、『スポーツソウル』も「イチローを超えた最高の打者！オオタニ、シルバースラッガー受賞個人通算4回目の栄誉」と題して賛辞を送っている。

MLB機構は11月7日（日本時間）、2025年シーズンのシルバースラッガー賞受賞者を発表し、大谷がナ・リーグ指名打者部門で選出された。シルバースラッガー賞はア・リーグおよびナ・リーグそれぞれ各ポジション最高の打者に贈られる賞だ。

大谷はロサンゼルス・エンゼルス時代の2021年、2023年、そしてドジャース加入初年度の2024年に続き通算4回目の受賞となった。

今季は158試合に出場して打率0.282、55本塁打、102打点、146得点、20盗塁、OPS（出塁率＋長打率）1.014を記録。本塁打数は自己最多を更新し、ナ・リーグ本塁打ランキングで2位に入った。

ナ・リーグ指名打者部の候補にはフィラデルフィア・フィリーズの本塁打王カイル・シュワバー、ミルウォーキー・ブルワーズのクリスチャン・イエリッチもいたが、最終的には大谷が選ばれた。

また、大谷はシルバースラッガー賞受賞3回（2001年、2007年、2009年）のイチロー氏を上回り、日本人選手のシルバースラッガー賞受賞者トップに躍り出た。

なお、2023年から新設された最優秀オフェンシブ・チームには、2年連続ワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースが選ばれている。