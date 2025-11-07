スーパーカブ110とクロスカブ110はカラーバリエーションを変更

ホンダ・スーパーカブ110｜カラー：グリントウェーブブルーメタリック

スーパーカブ110、スーパーカブ110プロ、クロスカブ110、クロスカブ110・くまモン バージョンには、最高出力5.9kW（8.0ps）、最大トルク8.8Nm（0.9kgf-m）を発揮する109cc空冷単気筒4ストロークOHCエンジンを搭載。WMTCモードによる燃費はスーパーカブ110、クロスカブ110、クロスカブ110・くまモン バージョンが67.9km/Lで、スーパーカブ110プロが67.4km/Lをマークする。

このたびの価格改定を機に、スーパーカブ110とクロスカブ110についてはカラーバリエーションも変更された。各モデルの新価格およびカラーバリエーションは以下のとおり。

スーパーカブ110（新価格：税込35万2000円）

【カラーバリエーション】

・グリントウェーブブルーメタリック

・タスマニアグリーンメタリック

・バージンベージュ

・クラシカルホワイト

スーパーカブ110プロ（新価格：税込39万6000円）

【カラーバリエーション】

・セイシェルナイトブルー

クロスカブ110（新価格：税込41万2500円）

【カラーバリエーション】

・ボニーブルー（新色）

・ハーベストベージュ（新色）

・マットアーマードグリーンメタリック

クロスカブ110・くまモン バージョン（新価格：税込42万3500円）

【カラーバリエーション】

・グラファイトブラック

なお、2023年12月に発売したスーパーカブ110は税込30万2500円、クロスカブ110は税込36万3000円であったため、前回のマイナーチェンジからは約5万円の値上げとなる。

ただし、新基準原付に適合した「スーパーカブ110 ライト（出力が50cc相当）」は税込34万1000円であるため、必要免許が異なるとはいえ、価格差約1万円で乗れるスーパーカブ110の方がお得感がある。今後は原付一種より自由度が高く、125ccクラスまで乗れる小型二輪（原付二種）にスポットが当たるかもしれない。

ホンダ・クロスカブ110｜カラー：ハーベストベージュ