張家坡墓地の「Ｍ４８４」号墓。（西安＝新華社配信）

【新華社西安11月7日】中国陝西省考古研究院は5日、同省西安市にある張家坡墓地の発掘調査で戦国時代の積石墓と唐代の塔墓を発見したと明らかにした。

墓地は灞橋（はきょう）区張家坡村の東にあり、同研究院が今年5月から10月に実施した発掘調査で566カ所の遺構を発見。戦国時代の墓309基と車馬坑1基、唐代の墓214基のほか、漢、隋、宋、清各時代の墓や灰坑もあった。器物は陶器が中心で、鬲（れき）や罐（かん）、壺、盆、俑など1169点（組）が出土した。

張家坡墓地の「Ｍ４８７」号墓。（西安＝新華社配信）

戦国時代の墓には積石墓が25基含まれていた。階段状の墓坑の底と2段目に大量の丸石が敷き詰められており、こうした積石は滻河（さんが）流域の戦国時代の秦墓で多く見られるが、今回のように集中して出土したのは初めて。秦人（西周末期に現在の陝西省中部で興った秦国の人々）の集団構成、文化的アイデンティティーなどを研究する上での貴重な材料になる。

唐代の墓の多くは南北方向の斜面墓道を持つ洞室墓だったが、「M144」号墓の基壇から「開元三大士」の1人の不空法師の訳本「仏頂尊勝陀羅尼」が刻まれた石碑が出土。西安地域では初めての発見で、仏教信仰と中国の伝統的観念の融合プロセスを解明する重要な材料、仏教の中国化の重要な実証となった。（記者/楊一苗）

張家坡墓地の平面分布。（西安＝新華社配信）

張家坡墓地「Ｍ１４４」号墓出土の刻経碑。（西安＝新華社配信）

張家坡墓地の「Ｍ１４４」号墓。（西安＝新華社配信）

張家坡墓地「Ｍ６８」号墓出土の器物。（西安＝新華社配信）

張家坡墓地の「Ｍ６８」号墓。（西安＝新華社配信）

張家坡墓地「Ｍ１４４」号墓の墓室。（西安＝新華社配信）

張家坡墓地「Ｍ４８４」号墓出土の器物。（西安＝新華社配信）