¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡Ù(Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å6¡§58¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë)¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÁÄÉã¤Î¡ÈÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È¤Ê·ÐÎò¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÁÄÉã¤Î²ÚÎï¤Ê·ÐÎò¤òÌÀ¤«¤¹¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¹õÅÄ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¤¬¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÂçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤¯¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë³¹¥Ö¥é¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¥²¥¹¥È¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¶¶²¼Å°»á¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏÀ¾À®¶è¤Î¡Ö¶Ì½Ð¡×¡£¸½ºß¤â¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾¦Å¹³¹¤ä²¹¤«¤¤¿Í¾ð¤¬»Ä¤ë¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥¨¥ê¥¢¡£Âçºå¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÄ¶·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³°´Ñ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿3¿Í¡£¤³¤³¤Ï1948Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¡×¤È¤¤¤¦ÅÉÎÁÈÎÇäÅ¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼Ö¤ò¼«Ê¬¤ÇDIY¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ç¤¤ëÅÉÎÁ¤ÈÆ»¶ñ¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¿Íµ¤¤À¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¿¥«¥éÅÉÎÁ¡×¤Ï¡¢ÂåÉ½¤ÎÂçÌî°ìÇÏ¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¡£¹õÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤¼·Ñ¤´¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÁÄÉã¤ÈÂ¹¤Îå«¤ò´¶¤¸¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ª¤Ã¤µ¤ó3¿Í¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¡¡¹õÅÄ¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢¡Ö¥È¥è¥¿¤Î°Î¤¤¤µ¤ó¡Ê¼èÄùÌò¡Ë¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¤«¤Ë¼Ö¤Î±¿Å¾¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¡Ëó¤È¶¶²¼»á¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥è¥¿¤Î¼Ò»Ë¤Ë¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿ÆÂ²¤ÎÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
