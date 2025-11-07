けさ、東京・足立区の警視庁西新井署の交番で、男性巡査長が頭から血を流し倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。拳銃で自殺したとみられています。

きょう午前7時前、足立区にある西新井警察署の関原3丁目交番で、地域課の男性巡査長（32）が頭から血を流し、意識のない状態で倒れているのが見つかりました。

警視庁によりますと、男性巡査長は現場で死亡が確認され、自身に貸与されていた拳銃1丁が見つかりました。男性巡査長は1人で交番勤務をしていたということです。

警視庁は、男性巡査長が拳銃を使って自殺したとみて、詳しいいきさつを調べています。

警視庁西新井署の藤戸圭祐署長は、「拳銃使用による職員の自殺容疑事案が発生したことは誠に遺憾です。事案の詳細は調査中であり、今後、事実関係を明らかにし、再発防止に努めたい」としています。



今、悩みを抱えているという方は、「日本いのちの電話」などの相談窓口があります。また、厚生労働省のホームページを「まもろうよこころ」で検索すると、電話やSNSで相談することができる窓口が紹介されています。

＜相談窓口＞

日本いのちの電話

・フリーダイヤル 0120-783-556

毎日:午後4時〜午後9時

毎月10日:午前8時〜翌日午前8時

・ナビダイヤル 0570-783-556

午前10時〜午後10時