ネクスペリア問題、「オランダが責任ある対応を」と中国商務部

中国商務部の何亜東報道官は11月6日の定例記者会見で、ネクスペリアに関する問題について、「オランダ側が責任ある態度で共通の目標に向かって協力することを望む」と述べました。

何報道官は、「オランダ側によるネクスペリア内部への不適切な介入は、世界の半導体生産・供給チェーンの動揺と混乱を招いている。オランダ政府が、協議で中国側が繰り返し提起した合理的な要請を顧みず、建設的な態度と行動を示さないでいることが世界のサプライチェーン危機をエスカレートさせており、オランダ側はこれに対して全責任を負うべきだ」と指摘しました。

何報道官はさらに、「中国側は、世界の半導体生産・供給チェーンの安定と安全に対する責任ある態度に基づき、中国の輸出業者からの関連輸出許可申請を適時に承認し、条件を満たす輸出には免除措置を講じ、ネクスペリア（中国）への供給再開を促すよう努めている」と述べました。

何報道官は、「中国側は、中国とオランダ、中国と欧州の経済・貿易関係という大局と、世界の生産・供給チェーンの安定・安全を維持する観点から、オランダ側が責任ある態度で中国側と共通の目標に向かって歩み寄り、企業内部の問題への介入を停止し、ネクスペリア問題に対する建設的な解決策を見いだすことを望んでいる」と強調しました。（提供/CRI）