【大分県】「オーベルジュの質が……」 由布院温泉の魅力とは？ おしゃれなカフェや温泉街の散策も楽しい
大分県の中央部、由布岳のふもとに広がる豊かな自然に囲まれた由布院温泉は、国内有数の源泉数と湧出量を誇る温泉地。刺激が少なく、クセの少ない単純温泉やアルカリ性単純温泉が主な泉質で、疲労回復などに効果があると言われています。
昔ながらの落ち着いた雰囲気と、おしゃれなカフェや雑貨店が調和した情緒ある温泉街が女性や家族連れからも高い支持を得ています。
【アクセスを見る】博多駅から2時間30分程度
湯の坪街道は、JR由布院駅から金鱗湖へと続くメインストリートで、風情ある洗練された街並みに、大分ならではの特産品やスイーツ、工芸品などを扱うショップが立ち並び、食べ歩きや散策が楽しめます。
金鱗湖は、清水と温泉水が湧き出る珍しい湖で、特に秋から冬の早朝に見られる、湖面から湯気が立ち上る幻想的な朝霧の光景は必見です。また、由布岳に囲まれて湯布院の街並みを望む展望台「狭霧台（さぎりだい）」も絶景スポットとして人気です。
▼日本の原風景を体験できる
「絵画のような山々と田園風景は、日本の原風景を体験するのに最適のスポットです」（40代男性／山形県）」
「宿泊施設が豊富。日本の温泉地というイメージに一番合致していると思う」（30代女性／神奈川県）」
▼温泉街の散策や買い物で気分転換
「観光地としても魅力がありつつ、温泉街の散策やカフェ巡りも楽しめる」（20代男性／静岡県）」
「オーベルジュの質が高い。街中も食事が美味しい所が多い」（50代女性／長崎県）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
「由布院温泉」周辺には何がある？由布院温泉周辺の代表的な観光スポットは、「湯の坪街道」と「金鱗湖（きんりんこ）」です。
「美しい景観と温泉街の散策が楽しめる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
