高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】錦織と話をするヘブン

11月7日第30回の最後に、第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第30回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第30回あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）は錦織（吉沢亮さん）と一緒に借家へ引っ越しをしていた。

新居に満足気なヘブンだったが、いまだ女中が決まらないことに、いらだちをおぼえる。

一方、三之丞（板垣李光人さん）と再会したトキは、松江を離れたはずのタエ（北川景子さん）と三之丞が再び戻ってきた経緯を聞くことになる。

再び、物乞いをするタエの姿を目にするトキ。

お金を恵まれると、ゆっくりと頭を下げるタエ。トキはタエが頭を下げているすきに急いで通り抜けた。

場面が変わり、松野家。内職で得たわずかな収入で、しじみ汁を飲み、笑い合う。

翌朝、トキは錦織に女中になることを告げて――。

＜ドラマで流れた予告＞

ヘブンの家。正座をしてうつむきがちなトキ。

ふすまを開け、トキの背後から、「シジミさん…夜中です」と告げるヘブン。

寝室だろうか、ヘブンの背後には布団が敷いてある。

トキの思いつめたような表情がアップで映る。

蛇と蛙が会話をする。

「あー。おトキちゃん！」

「ああ、あああ」

寝室に向かう足がアップで映る。

錦織につかみかかる司之介

ヘブンの家で、心配そうな表情のフミ。

「命より大事な娘を！」と司之介が錦織につかみかかる。

あわてた様子のトキがかけつける。

「こらあ」と錦織に木刀を振りかざす勘右衛門。錦織の背後にはヘブンがいる。

「やめて」とトキの声が響く。

再び蛙と蛇の会話。

「ああああ〜」

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。