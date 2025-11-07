四日市市の伝統工芸「萬古焼」の器で特産のお茶を楽しむ催しが開かれるのを前に6日、会場となる四日市商工会議所でレセプションが開かれました。

四日市市の伝統文化を多くの人に知ってもらおうと初めて開かれるもので、萬古焼作家15人が制作した茶碗（わん）を使って地元で生産されたお茶と和菓子が味わえます。

6日のレセプションでは、実行委員長をつとめる萬古焼作家・清水醉月さんが「皆さんの力を借りて萬古の抹茶茶碗を全国に発信できれば」と呼びかけました。

続いて、四日市市の森智広市長が「これを契機に萬古焼とお茶を市としてもしっかりとアピールしたい」と挨拶しました。

このあと、出席者の代表に抹茶が振舞われ、森市長は、この会のために自身が制作した茶碗でお茶が出されると、照れくさそうに味わっていました。

萬古と茶道の共演実行委員会の清水醉月委員長は「抹茶、煎茶、皆さんの陶芸作品、菓子を作る実演、抹茶の実演、ろくろなど3日間何かの実演をやっているので、楽しんでほしい」と話していました。

「萬古とお茶を楽しむ会」は11月7日から9日まで四日市商工会議所で開かれ、呈茶のほか萬古焼の作品展示や実演などが行われます。