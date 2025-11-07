「画面がもうパンチありすぎてやばい」アンミカ、市原隼人とのツーショットを公開！ 「熱いな目頭が」
タレントでモデルのアンミカさんは11月6日、自身のInstagramを更新。俳優の市原隼人さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「美男美女」「いっちーが可愛くてアンミカが凛々しい」「市原さんとてもカッコいいですね」「画面がもうパンチありすぎてやばい」「熱いな目頭が」などの声が寄せられました。
「いっちーが可愛くてアンミカが凛々しい」アンミカさんは、5枚の写真を投稿。出演中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）のオフショットやカットを公開しました。同じく出演する市原さんとのツーショットはとても貴重です。
「市原隼人くんからお姫様抱っこ、、」同ドラマの公式Instagramアカウントは5日、投稿を更新。市原さん演じるトニー安藤が、アンミカさん演じるパトラ鈴木をお姫様抱っこする様子を公開しました。ファンからは「市原隼人くんからお姫様抱っこ、、羨ましすぎるよー」「アンミカさんそこ代わって下さい」といった声が寄せられました。今後の放送も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)