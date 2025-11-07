『星のカービィ』×「ファミマ」がコラボ！ “くいしんぼうのカービィ”がモチーフの商品＆グッズが登場
「ファミリーマート」は、11月11日（火）から、『星のカービィ』とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を、全国の店舗で実施する。
【写真】パケがかわいすぎる！ 「カービィのすいこみ生ハム寿司」などコラボ商品一覧
■カービィの魅力がいっぱい
今回開催される「カービィたちの超まんぞくフェス」は、“くいしんぼうのカービィ”をモチーフとしたコラボ商品の販売や対象商品を購入すると限定オリジナルグッズがもらえる企画を展開するキャンペーン。
コラボ商品には、まるでカービィが吸い込んでしまったかのようなパッケージの「生ハム寿司」や、カービィの乗り物「ワープスター」をイメージしたサンドイッチ、カービィフェイスの焼き印で仕上げた「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」など遊び心あふれるラインナップがそろう。
また、対象のお菓子を購入すると「オリジナルスプーン」が全4種類からいずれか1個もらえるプレゼントキャンペーンに加えて、ファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためると「カービィ＆ワドルディなかよしぬいぐるみ」などが当たる企画や、対象商品を購入してためたスタンプ数に応じて、カービィのぬいぐるみなどが当たる企画などが用意されたファン必見の内容となっている。
さらに、11月15日（土）から「一番くじ 星のカービィ 〜プププリミックス〜」を提供。11月8日（土）から「星のカービィ ガーランドライトBOOK」も販売予定だ。
