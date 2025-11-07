マイメロディ＆クロミが「モスワイワイセット」の“おもちゃ”に！ おてがみセットなど全5種展開
「モスバーガー」は、11月12日（水）〜2026年2月下旬の期間、サンリオ人気キャラクターのマイメロディ＆クロミとコラボレーションしたおもちゃが付属する子ども向けセット「モスワイワイセット」と「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」を、全国の店舗で発売する。
【写真】普段使いにぴったりな文具も！ マイメロ＆クロミのおもちゃ全5種
■おそろいリボンがかわいい
今回、マイメロディが50周年、クロミが20周年を迎えることを記念したコラボ企画の第一弾として「モスワイワイセット」と「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」に付いてくるのは、モスバーガーカラーをしたおそろいリボンがキュートなおもちゃ。
ラインナップには、マイメロディとクロミそれぞれの「ボールペン」、ふたりいっしょの「おてがみセット」、マイメロディの「ミニタオル」、そしてクロミの「ポーズあわせゲーム」の全5種類がそろう。
いずれも、店舗での待ち時間だけでなく、日常生活でも楽しめるおもちゃで、数量限定のアイテムとなっている。
なお対象メニューは、「ワイワイモスチーズバーガー」や「ワイワイナゲット」など4タイプから選べる「モスワイワイセット」と、8大アレルゲン食材に配慮した「低アレルゲンメニュー ドリンクとおもちゃ付きセット」の2種類。もらえるおもちゃは店舗の在庫状況によって異なる。
