「衝撃だ」「FIFAランク150位と…」日本が格下とまさかの０−０ドローで韓国メディアが驚き！「番狂わせ」「８人のローテーションに失敗」【U-17W杯】
廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月６日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第２節で、格下のニューカレドニアと対戦。２−０で快勝したモロッコとの初戦からスタメンを８人入れ替えたなか、圧倒的に攻め込み、なんと35本のシュートを放ったものの、まさかのスコアレスドローに終わった。
この驚きの結果に韓国メディアも反応。「衝撃だ。日本がFIFAランキング150位のニューカレドニアと０−０ドロー。８人のローテーション失敗。苦しい決定力」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「日本は弱いと見られていた相手と引き分けた。積極的なローテーションをしても、日本の圧倒的な強さと高い得点力が期待されていたが、番狂わせの犠牲となった」
また、ニューカレドニアの守備については「明らかに戦力的に劣勢に立たされたニューカレドニアは、守備に多くの時間を費やした。前線のアタッカーたちも日本の攻撃を防ごうと、守備陣を深くまで下げた」とレポートした。
１勝１分けとなった廣山ジャパンは現地９日、グループステージ突破を懸けて、すでに決勝トーナメント進出を決めているポルトガルと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり日本はすごい」「アジア最強だ」アフリカ王者に快勝した日本に韓国驚嘆！「日本だけがアジアで成長しているようだ」【U-17W杯】
