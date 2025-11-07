県内で『インフルエンザ』が流行期に入っています。県は6日、医療機関からの定点あたりの患者の報告数を発表し、前の週から倍増しました。



県のまとめによりますと、11月2日までの1週間に医療機関から報告があったインフルエンザの患者数は定点当たり「4.15」となりました。流行期入りの目安は「1」で前週の10月26日までのまとめで「2.05」となり、2024年より約3週早く流行期に入っていました。今回は倍増したことになります。



また、『りんご病』と呼ばれる『伝染性紅斑』の定点当たりの報告数は、前の週の1.27から下がり「1.13」となりました。しかし、依然として国の警報基準を超えていて、終息基準となる「定点あたり1」を下回るまで警報が継続されます。



県は、それぞれの対策として発熱やせきなどの症状がある場合は外出を控えること、やむを得ず外出する場合にはマスクの着用やうがい・手洗い励行などの徹底を呼びかけています。