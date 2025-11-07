CEIPA×TOYOTA GROUPがLAで開催『ennichi ’25』にAwichとJP THE WAVYの出演決定 ヨーヨー釣りやスーパーボールすくいも
一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）とTOYOTA GROUPが主催する日米音楽交流イベント『ennichi ’25 Japanese Music Experience LA』が、2025年12月2日（現地時間）にアメリカ・ロサンゼルスで開催される。このたび新たに、AwichとJP THE WAVYの出演が決定した。
【写真】『ennichi ’25』に出演するf5ve、PSYCHIC FEVER
同イベントは、日本音楽の現在地を世界に届けるショーケース『ennichi ’25 presented by CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT” Japanese Music Experience LA』と、日本音楽市場の可能性を業界関係者に提示するカンファレンス『ennichi ’25 Japanese Music Industry Mixer』の2部構成で実施。ライブには、すでに発表されていたf5ve、PSYCHIC FEVERに加え、今回発表のAwich、JP THE WAVYを含む計4組が出演する。
ライブ会場では、音楽パフォーマンスに加えて“縁日”をテーマにした各種演出も用意されており、築地銀だこ、相馬水産、からあげ専門店天下とり、UMACHAなどのフードベンダーの出店が決定。ヨーヨー釣りやスーパーボールすくいといった縁日遊戯も体験できる。
『ennichi ’25 Japanese Music Industry Mixer』は12月1日に開催。CEIPAとTOYOTA GROUP、ジェトロ・ロサンゼルス事務所の共催による招待制カンファレンスで、日米音楽シーンの制作現場をテーマに、業界関係者やメディアとの交流の場が設けられる。
CEIPAとTOYOTA GROUPによる“日本の音楽が世界をドライブする”をコンセプトとした『MUSIC WAY PROJECT』は、今年3月に『matsuri ’25 Japanese Music Experience LOS ANGELES』を開催しており、今回の『ennichi ’25』はその第二弾となる。
■Awich コメント
私は沖縄という島から日本、そして世界へと、魂の響きを届ける旅を続けてきましたが このennichiという、日本の今を世界へ語りかけるイベントに参加できることは一つのマイルストーンでもあるし、とても光栄なことだと感じています。 アメリカから生まれたヒップホップが日本へ渡って、どのような成長を遂げたのか。その深み、強さ、そして新しさを私のステージで世界のリスナーに体感してもらいたい。 このイベントが、私たちが紡ぐ「アジアの今」を世界の音楽地図に刻むひとつの瞬間になると信じています。
■JP THE WAVY コメント
これまで日本を拠点に活動してきた中で、世界中のファンからたくさんのメッセージをもらってきましたが、ついに直接そのエネルギーを感じられる機会が来たことを本当に嬉しく思っています。
日本とLA、カルチャーの架け橋になるようなステージにしたいです。ぜひWAVYの世界を体感しに来てください。
