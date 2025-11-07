【アルゼンチン共和国杯】トップハンデのローシャムパークは２枠３番 ルメール騎手のスティンガーグラスは大外に
◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京・芝２５００メートル）
昨年は白毛のハヤヤッコが制した同レースの枠順が７日に確定した。国内外のＧ１で２着２回のローシャムパーク（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は２枠３番から復活Ｖを目指す。
４歳馬のホーエリート（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）は６枠１１番、スティンガーグラス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は８枠１８番からともに重賞初制覇を狙う。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ワイドエンペラー 牡７ ５５ 藤岡 佑介
（２）ギャラクシーナイト 牡６ ５４ 菅原 明良
（３）ローシャムパーク 牡６ ５９・５ アレクシ・プーシャン
（４）サスツルギ セン５ ５４ 北村 宏司
（５）セレシオン 牡６ ５７ 荻野 極
（６）ディマイザキッド 牡４ ５６ 岩田 望来
（７）シュトルーヴェ セン６ ５９ 鮫島 克駿
（８）ボーンディスウェイ 牡６ ５７ 木幡 巧也
（９）ショウナンアデイブ 牡６ ５５ 池添 謙一
（１０）マイネルカンパーナ 牡５ ５６ 津村 明秀
（１１）ホーエリート 牝４ ５５・５ 戸崎 圭太
（１２）プラダリア 牡６ ５８ 亀田 温心
（１３）ミステリーウェイ セン７ ５６ 松本 大輝
（１４）ボルドグフーシュ 牡６ ５８ 横山 武史
（１５）メイショウブレゲ 牡６ ５５ 石橋 脩
（１６）ニシノレヴナント セン５ ５６・５ 野中 悠太郎
（１７）ハギノアルデバラン 牡５ ５２ 原 優介
（１８）スティンガーグラス 牡４ ５７ クリストフ・ルメール