◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル）

枠順が１１月７日、発表された。１６年のダービー馬・マカヒキを叔父に持つダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は５枠１０番。前走のもみじＳは２着に敗れるも３着馬に５馬身差つけ力を示した。ルメール騎手との新コンビで重賞初制覇を果たす。

新馬勝ちから臨むシュペルリング（牡２歳、美浦・嘉藤貴行厩舎、父シスキン）は３枠６番、３戦全２連対のレッドスティンガー（牡２歳、美浦・矢嶋大樹厩舎、父レッドファルクス）は８枠１６番となった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ネオキリマル 牡２ 佐々木大輔 ５６・０

（２）シャオママル 牡２ アレクシ・プーシャン ５６・０

（３）ルートサーティーン 牡２ 岩田 康誠 ５６・０

（４）ミルトベスト 牡２ 横山 武史 ５６・０

（５）シーミハットク 牡２ 三浦 皇成 ５６・０

（６）シュペルリング 牡２ 津村 明秀 ５６・０

（７）ユウファラオ 牡２ 北村 宏司 ５６・０

（８）ホットゥトロット 牡２ 石橋 脩 ５６・０

（９）コックオーヴァン 牝２ 松岡 正海 ５５・０

（１０）ダイヤモンドノット 牡２ クリストフ・ルメール ５６・０

（１１）フォトンゲイザー 牡２ 木幡 巧也 ５６・０

（１２）フクチャンショウ 牡２ 戸崎 圭太 ５６・０

（１３）フェーダーローター 牝２ 原 優介 ５５・０

（１４）トワニ 牝２ 菅原 明良 ５５・０

（１５）リネンタイソン 牡２ 柴田 大知 ５６・０

（１６）レッドスティンガー 牡２ 横山 和生 ５６・０