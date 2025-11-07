クリップ、上期経常を一転赤字に下方修正

クリップコーポレーション <4705> [東証Ｓ] が11月7日午前(10:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益を従来予想の900万円の黒字→4400万円の赤字(前年同期は4300万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の1億3400万円(前期は4200万円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当第2四半期（中間期）において、主力事業である教育事業の平均生徒数が、予想比82名増（1.5％増）とほぼ予想通りに推移しているのに対して、スポーツ事業の平均生徒数が、予想比186名減（5.3％減）と予想を下回る水準で推移しております。費用面につきましては、人材採用に係る費用と人件費が予定より増加しております。そのため連結売上高は予想比6.3％減、連結営業利益は予想比59百万円減少し、50百万円の損失、連結経常利益は予想比53百万円減少し、44百万円の損失、親会社株主に帰属する中間純利益は49百万円減少し、70百万円の損失となりました。 個別の業績予想につきましては、予想の範囲内で推移しております。 通期連結業績予想につきましては、予想の範囲内で推移すると見込み、据え置いております。 なお、配当金額につきましても、１株当たり45円の予想で、据え置いております。

