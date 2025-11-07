「俺はガードで歴代最高のリバウンダー」…ラスが通算リバウンド数でキッドを抜いて1位に

11月6日（現地時間5日）にホームのゴールデン1・センターで臨んだゴールデンステイト・ウォリアーズ戦。サクラメント・キングスは、同点5度、リードチェンジ11度を数えたゲームを121－116で制し、ここ3戦を2勝1敗とした。

この試合、ウォリアーズではステフィン・カリー（体調不良）、ジミー・バトラー3世（背中）、ドレイモンド・グリーン（肋骨）が欠場。キングスもザック・ラビーン（背中）、ドマンタス・サボニス（肋骨）と、両チームとも複数の主力が欠場。

ウォリアーズは新人ウィル・リチャードが30得点7リバウンド3アシスト、モーゼス・ムーディーが28得点3アシスト2スティール4ブロック、ジョナサン・クミンガが24得点9リバウンド3アシストと若手が奮闘し、7点ビハインドで迎えた最終クォーター中盤に逆転し、逆転された後も食らいついていった。

だが、キングスのベテランガードたちがウォリアーズの追い上げを断ち切った。逆転された直後のポゼッションでラッセル・ウェストブルックがレイアップ、残り約6分で同点に追いつかれた場面ではデニス・シュルーダーが3ポイントシュート、ウェストブルックのレイアップ、さらにシュルーダーが2本続けて長距離砲をヒット。3点差に縮められると、残り14.0秒にシュルーダーが2本のフリースローを決めてキングスを勝利へ導いた。

キングスではデマー・デローザンが25得点、ウェストブルックがレギュラーシーズン通算204回目のトリプルダブル（23得点16リバウンド10アシスト）、マリーク・モンクが21得点、シュルーダーが18得点7リバウンド7アシスト、ドリュー・ユーバンクスとニーク・クリフォードがそれぞれ12得点を記録。

試合後、ゲームハイの16リバウンドを奪ったウェストブルックは「控えめに言っても、俺はガードで歴代最高のリバウンダーだ。だから、ボールがリングからこぼれ落ちたら、俺が必ずつかみ取ってみせる」と口にしていた。

キャリア18年目のベテランは、この試合を終えてレギュラーシーズン通算8734リバウンドに到達。ジェイソン・キッド（元ダラス・マーベリックスほか／8725本）を抜き、ガードではNBA史上最多本数記録を樹立。もっとも、キッド超えについては「えっ、それは知らなかった。試合のボールをもらわないとね」と反応していた。

なお、ウェストブルックはレギュラーシーズン通算2万6325得点を残しており、あと386得点でオスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／2万6710得点）を抜き、ポイントガードの選手としてNBA歴代最多得点に達するだけに、今後の活躍にも注目していきたい。

【動画】ウォリアーズ戦でトリプルダブルを記録したラス





